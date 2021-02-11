Истощенная тигрица умерла в хабаровском реабилитационном центре

В Хабаровском крае умерла истощенная тигрица, найденная 9 января в трех километрах от села Покровка.

Как сообщается на сайте центра "Амурский тигр", ветеринары сделали все, чтобы спасти зверю жизнь, но повреждения внутренних органов оказались необратимыми.

У хищницы были сильные обморожения лап, хвоста и ушей. Ее экстренно доставили в Центр реабилитации диких животных "Утес", где оказали ветеринарную помощь: обработали поврежденные участки и ввели поддерживающие препараты. Тигрица начала принимать пищу, но в итоге все усилия были тщетны.

Причины смерти животного будут установлены по результатам вскрытия в Центре изучения болезней диких животных в Уссурийске.