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11.02.2021 20:01
Рубрика: Экономика

Медом намазано

Пандемия не остановила поставки
Текст: Татьяна Дмитракова (Амурская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 30(8381)
Ковидные ограничения и закрытие границ практически не нарушили внешнеэкономическую деятельность в приграничных районах Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Разве что в начале 2020-го, особенно в январе, когда эпидемия коронавируса набирала обороты в Китае, приостановилось движение товаров через границу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Несмотря на пандемию, минувший год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукции, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. - Выросли объемы продаж сои и соевого шрота, а также других позиций. Наша продукция поставлялась в 12 стран. В их числе КНДР, Таиланд, Вьетнам, Япония, Польша, США. Но, конечно, главный импортер для нашей области по-прежнему Китай: его доля в вывозе сельскохозяйственных товаров - 97 процентов.

Экспорт птицы в Китай усложнился из-за коронавируса

Как сообщила руководитель УФНС России по Амурской области Светлана Глущенко, 23 местные компании осуществляли экспорт сои и за 11 месяцев 2020-го продали ее на 5,3 миллиарда рублей. По словам министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, регион существенно перевыполнил план по экспорту сои: вместо 340 тысяч тонн за рубеж отправлено 376,9 тысячи тонн.

- Правда, в три раза меньше плана вывезено масложировой продукции. Да и если брать соевый шрот, его можно было экспортировать в несколько раз больше. Но в течение полугода с китайской стороны не было всего необходимого пакета документов, - подчеркнул Турков. - По мясо-молочной продукции только-только процесс пошел, потому что официальное разрешение на ее вывоз в КНР дали лишь 23 сентября. А вот заявленные объемы меда отправлены полностью.

Один из ведущих амурских экспортеров меда - компания "Тайга-Органика". На Восточном экономическом форуме ее продукцию отведали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В год предприятие получает 500-600 тонн меда. При изготовлении крем-меда используются таежные ягоды, собранные на Дальнем Востоке: брусника, голубика, малина, черная смородина. Почти 80 процентов продукции идет на экспорт в Китай, Южную Корею и на Тайвань.

Регион существенно перевыполнил план по экспорту сои: вместо 340 тысяч тонн за рубеж отправлено 376,9 тысячи тонн

- Выход на достаточно емкий и быстрорастущий рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволит ввести в оборот всю имеющуюся в Приамурье пашню, улучшит финансовое состояние сельхозпроизводителей и послужит стимулом дальнейшего развития регионального агропромышленного комплекса, - подчеркнул Олег Турков.

Перед аграриями Амурской области поставлена задача к 2024 году увеличить экспорт продукции АПК до 1130 тысяч тонн - на сумму 368,2 миллиона долларов.

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Еще одна статья экспорта из Амурской области в КНР - электроэнергия.

В 2011 году компании "ФСК ЕЭС", "Интер РАО ЕЭС" и ГЭК Китая совместно построили воздушную линию 500 кВт Амурская - Хэйхэ. В последнее время объем экспорта электроэнергии составляет 3,1 - 3,3 миллиарда кВт/ч в год (это около 0,04 процента общего энергопотребления Китая).

По итогам 2019 года выручено около 8,7 миллиарда рублей. Экспортер - компания "Интер РАО" отмечает, что за последние месяцы в связи с восстановлением экономики КНР после пандемии объемы поставок выросли.

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