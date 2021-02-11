2021-й объявлен Годом науки и технологий.Теперь немного цифр. С 1996-го Россия тратила на науку четыре процента ВВП, потом три, с 2013-го - 1,78. В 2020 году - только 1,1 процента. По глобальному индексу инноваций у нас 46-е место. Фондовооруженность в расчете на одного ученого уступает этому показателю в развитых странах в 4-12 раз. Средний возраст научного оборудования в РФ - 9-12 лет.

А что, например, у нас в Забайкалье? Возраст оборудования в Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИПРЭК) СО РАН - единственном учреждении науки в крае - чаще всего от восьми до 30 лет. Мы вынуждены отправлять свои образцы для исследования в Подмосковье или Новосибирск. Это время и деньги.

Попытки забайкальских ученых включиться в нацпроект "Наука" не имели успеха. Почему отказали ИПРЭК и ЗабГУ в создании молодежных лабораторий, непонятно. Два наших проекта прошли экспертизу в Академии наук. Они, кстати, нацелены на решение важнейших проблем региона: один посвящен энергетике, второй - "цифровой" воде. Для их реализации есть научные кадры, молодые лидеры. Проекты поддержали краевые власти, но... Между тем в стране уже создано 298 молодежных лабораторий, хотя планировалось 250.

Когда-то в штате ИПРЭК СО РАН было 250 человек. Сейчас 100, из них 50 научных сотрудников. Средний возраст докторов наук - 72 года. Добавьте десять молодых исследователей, и сразу появится перспектива возрождения института. Но только при одном условии: нужно работать на современном оборудовании. А это проблема нерешаемая, потому что Федеральное агентство научных организаций отнесло единственный в Забайкалье научный институт ко второй категории по оценке результативности.

Институты второй категории финансируются слабо. Выход - перейти в первую. Для этого нужны хорошие результаты работы, а значит, современное оборудование. Но на него нет средств, потому что у НИИ вторая категория

Таким учреждениям выделяют средства лишь на зарплату сотрудникам и оплату коммунальных услуг. По полной программе финансируют только сильные институты международного уровня, имеющие первую категорию. Они получают деньги и на оборудование! Для ИПРЭК СО РАН выход один - перейти из второй категории в первую. Но для этого нужны высокие результаты научных исследований, добиться которых можно только используя современные приборы. А на них нет средств, потому что у института вторая категория. Все, круг замкнулся.

Если мы хотим, чтобы на Дальнем Востоке была наука, ей нужно помогать. Программами, проектными целями. Куда ни обращаешься, ответ всегда один: финансирование института стабильно увеличивается. Да, когда я пришел в ИПРЭК СО РАН, его бюджет был 62 миллиона рублей, затем он постепенно вырос до 75. Но с учетом коэффициента инфляции как было 62 миллиона, так и осталось.

Академия наук раньше вникала в работу каждого института, знала его тематику, проблемы и перспективы, кадровый потенциал, приборную и материально-техническую базу. Было полноценное управление. Сейчас оно ведется по формальным показателям так называемым бухгалтерским методом без учета всей полноты отношений науки и общества.

С 2013 года работает доктрина "зачем тратить деньги на слабых, пусть выживают сильнейшие". Это правильно, когда есть конкуренция, некоторый избыток действующих организаций с квалифицированными научными кадрами, хорошая приборная и материальная база, мощная промышленность, которая способствует развитию науки. В Забайкалье все совсем не так. В целом в ДФО такой принцип финансирования ведет к деградации.

Не заладилась кооперация науки, высшего образования и производства. Если посмотреть Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, то можно увидеть, что основным драйвером практически во всех субъектах выступает горнодобывающая отрасль. Может быть, ученым Сибири и ДФО сосредоточиться на этом направлении по конкретным программам комплексной переработки сырьевых ресурсов на месте и развития природосберегающих технологий? Возможно, и в науке возникнет свой драйвер. Ну и, конечно, еще одно обязательное условие для этого - перейти от "бухгалтерского" метода к управлению "по существу".