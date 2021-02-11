Понятие экологически безопасной перевалки угля закрепят законодательно

В России предложили ввести новые требования перевалки угля в морских портах - с внедрениями экологически безопасных технологий. Дело в том, что пока обязанность стивидоров вести именно такую перегрузку носит рекомендательный характер и не закреплена на федеральном уровне. Дальневосточников новая инициатива касается едва ли не в первую очередь.

Законопроект "Об экологически безопасной перевалке угля в морских портах" представила в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) Ассоциация разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив.

- Мы предлагаем закрепить определение "экологически безопасная перевалка угля" - это совокупность технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям (НДТ), - сказал на заседании ТПП первый заместитель председателя общественного совета при минприроды РФ Александр Закондырин.

Документ предусматривает, что стивидорам вменят в обязанность устанавливать различные системы пылеподавления, ветрозащитные конструкции и прочее. В качестве положительного примера на том же заседании приводили "Терминал Астафьева" в Находке - за четыре года предприятие внедрило максимально возможное количество НДТ.

Рассмотренный законопроект направлен в федеральные ведомства.

При этом применение новых технологий, которое раньше было предписано только для строящихся портовых объектов, с 1 января 2021 года стало обязательным и для уже работающих. Но НДТ - всего лишь справочник, не учитывающий характеристики морских ворот. Точный набор требований будет зависеть от грузооборота компаний, особенностей портов и расстояния от них до населенных пунктов. Все это и должно быть закреплено в законе.

В документе предусмотрено, что стивидорам вменят в обязанность устанавливать системы пылеподавления, ветрозащитные конструкции

В ДФО работает более 20 угольных терминалов. Из них специализированными считаются приморские "Восточный Порт" и "Торговый порт Посьет", а также хабаровские "Дальтрансуголь" и "ВаниноТранс­Уголь". Остальные называются универсальными, то есть в них обрабатывают и другие грузы. Такие порты есть, кроме Приморья, в Сахалинской области, Камчатском крае и Чукотском АО.

Поскольку восточное направление для экспорта российского черного золота остается основным - ресурс идет в Китай, Вьетнам, на Тайвань, не­удивительно, что прирост его погрузки в адрес портов ДФО составил в январе 2021 года 68,8 процента к январю прошлого. Перевалка угля - весомая часть экономики нескольких регионов.

В то же время, что такое угольная пыль и каковы последствия ее воздействия на расположенные рядом с терминалами населенные пункты (в первую очередь на здоровье их жителей), на Дальнем Востоке знают хорошо. В Приморье стивидоры обещали к 2021 году решить проблему. По словам сенатора РФ от Приморья Людмилы Талабаевой, в крае на приобретение спецтехники и средств пылезащиты направили с 2017 года более 2,4 миллиарда рублей (86,4 процента того, что планировали). Тем не менее ситуация весьма далека от идеальной.

Один из последних примеров, когда пользователей соцсетей взбудоражило видео с клубами угольной пыли, относится к терминалу "ВаниноТранс­Уголь" в Хабаровском крае. На место даже пришлось приехать и.о. губернатора Михаилу Дегтяреву. Представитель компании подтвердил инцидент и сказал, что он связан с низкими температурами.

- Сейчас в Якутии - минус 50, поэтому все присадки, которые добавляют в уголь, теряют в дороге свои свойства и не в полной мере препятствуют пылению, - объяснил первый замгендиректора АО "ВаниноТрансУголь" Евгений Григорьев, добавив, что терминал выставил грузоотправителю дополнительные требования и в ущерб своей прибыли пошел на снижение объемов перевалки.

В компании уточнили, что дополнительно ввели ограничение по работам на угольном складе при скорости ветра выше восьми метров в секунду. Кстати, этот склад находится в двух километрах от жилых домов поселка Токи и в шести километрах от Ванина. Зафиксированное пыление в терминале - опять же, по информации, предоставленной руководством предприятия, - не вышло за его границы и установленные санитарно-защитные зоны.

Кстати, некоторые эксперты считают, что существующие сейчас наиболее доступные технологии не позволяют справиться с выбросом угольной пыли зимой в условиях ДФО из-за климата: сухой морозный воздух сочетается с ветром. Не помогают и высокие многометровые заборы. А если закрыть терминал полностью, появляется риск взрыва. Экологи видят в перевалке угля рядом с населенными пунктами на Дальнем Востоке нарушение прав граждан на благоприятную среду.

Тем не менее принципиально изменить ситуацию с угольной пылью может рассмотренный в Торгово-промышленной палате законопроект, если, конечно, он будет воплощен в жизнь. В этом случае стивидоров на федеральном уровне обяжут к установке специального оборудования, что сведет к минимуму пыление угля во время перегрузочных работ.

Мнение

Артем Трембовлев, руководитель общественной организации "Надежда Находки":

- Я более пяти лет наблюдаю проблемную ситуацию с перегрузкой угля в порту Находка и могу сказать, что в какой-то момент наступил перелом. Все стали устанавливать устройства по пылеподавлению, но многие ограничились только специальными пушками и сетками. Нужно четко понимать, если один терминал из пяти в районе бухты Астафьева предпринимает меры, чтобы пойти дальше этих сеток и пушек и снизить распространение пыли, то этим должны заниматься все остальные стивидоры. И требуется документ, определяющий правила игры, которого сейчас нет ни на местном уровне, ни на федеральном.