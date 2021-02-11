В Бурятию на Сагаалган приедет Дед Мороз из Великого Устюга. В Улан-Удэ на площади Советов он поздравит местных жителей с наступлением Нового года по восточному календарю, сообщает пресс-служба министерства туризма республики.

"Дед Мороз познакомится с традициями, культурой и бытом бурятского народа - поживет в настоящей войлочной юрте, поучаствует в мастер-классе по игре в "шагай нааадан", попробует буузы, станцует бурятский национальный танец "Ехор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный новогодний волшебник страны посещает Бурятию уже в четвертый раз.

Сагаалган - Новый Год по-восточному (лунному) календарю наступит 12 февраля, это будет год Белой Металлической Коровы.