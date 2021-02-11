В Хабаровске майора полиции уволили из-за видео в TikTok

В Хабаровске после служебной проверки уволили майора полиции из-за опубликованного видео в сервисе TikTok.

"Выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного одного из отделов полиции города Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудников органов внутренних дел", - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Кроме того, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом.

Ранее в интернете опубликовано видео, на котором женщина в офицерской форме строит гримасы.