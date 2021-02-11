В Якутии начинается массовая реконструкция аэропортов

Авиаторы и власти Якутии работают над изменением схемы авиасообщения. С наступлением теплых дней в регионе дадут старт реконструкции сразу семи аэропортов, и при такой плотности работ нужно избежать опасности транспортного коллапса.

Аэропорт Якутска с весны начнет принимать самолеты на предельно укороченную полосу. Остальную часть ВПП будут ремонтировать. Почти в то же время начнутся работы на взлетно-посадочной полосе в Нерюнгри. А это не просто вторая по величине воздушная гавань Якутии, но и запасной аэродром, куда лайнеры перенаправляются при нелетной погоде в столице республики.

По первоначальным планам работы в двух этих аэропортах предполагалось развести по времени. Ремонт ВПП в Якутске начали в 2018-м, и в прошлом году его должны были завершить. Однако дело затянулось.

- В ходе реконструкции были выявлены недостатки утвержденного проекта. Могу сказать, что он был проведен вообще без учета вечной мерзлоты. Соответственно, по ходу стройки появились проблемы, которые потребовали серьезного изменения проекта, - отметил глава региона Айсен Николаев.

Проект переделали. Сейчас застройщик-заказчик - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" - ожидает положительного заключения Главгосэкспертизы. В этом случае строительно-монтажные работы на объекте начнутся в апреле-мае.

В условиях ремонта беспосадочные рейсы по маршруту Якутск - Москва будет осуществлять только авиакомпания "Якутия", причем лишь на одном типе самолетов.

- Недавно мы взяли в лизинг еще один Боинг 737-700, это третий наш самолет данного типа. Всего у нас будет пять таких самолетов. Они нам необходимы для полетов на короткую полосу во время реконструкции аэропортов Якутска и Нерюнгри. На ближайшие два года запланирован ремонт ВПП в Якутске с сокращением ее до 1620 метров. А единственное воздушное судно, которое сертифицировано для полетов на такую короткую полосу, это Боинг 737-700, - говорит генеральный директор компании Владимир Горбунов.

По его словам, эксплуатация этих лайнеров предприятию не очень выгодна.

- Но мы вынуждены подстраиваться под те условия, которые нам анонсируют, - заключил он.

Что касается Нерюнгри, согласно календарному плану работы по замене покрытия взлетно-посадочной полосы там рассчитаны на 14 месяцев. До мая 2022 года аэропорт еще сможет принимать воздушные суда третьего и четвертого классов, а с мая по октябрь он будет вообще закрыт. И если в теплое время года неудобства из-за этого будут испытывать только жители Нерюнгринского района, то зимой 2021 - 2022 годов проблемы при полетах в центральные города России и обратно могут возникнуть у всех якутян. Потому что именно в холода, когда Якутск окутывает густой морозный туман, нерюнгринский аэропорт более всего востребован как запасной.

Стоит отметить, что зимой ремонтировать полосу в Нерюнгри никто не будет. Подобные работы в Якутии возможны лишь в теплое время года, и в данном случае это означает, что два коротких строительных сезона будут разделены длительным перерывом. Однако специалисты Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" считают, что всю реконструкцию ВПП в Нерюнгри можно провести, не дотягивая до холодов.

На время ремонта беспосадочные рейсы по маршруту Якутск - Москва будет осуществлять только авиакомпания "Якутия", причем лишь на одном типе самолетов

- Решением проблемы станет только сокращение времени проведения строительно-монтажных работ по замене покрытия. Мы обратились в Росавиацию, правительство Якутии и к главе Нерюнгринского района с предложением провести реконструкцию ВПП за четыре месяца - с 1 июля по 31 октября 2021 года. На данный момент Федеральное агентство воздушного транспорта и правительство республики договариваются об изменении графика. Для выполнения повышенных объемов работ по плоскостным сооружениям подрядная организация приобрела дополнительные бетоносмесительную установку, бетоноукладчик и готова выполнить задачу полностью в 2021 году, - рассказал заместитель генерального директора - директор по строительству и модернизации предприятия Олег Федоров.

Решение еще не принято. Но авиакомпания "Якутия" уже приостановила продажу авиабилетов на все нерюнгринские рейсы на период с июля по октябрь нынешнего года - именно на то время, в течение которого работы на аэродроме предполагается провести по сжатому графику.

При всех издержках даже при укороченной ВПП из Якутска можно будет долететь до Москвы напрямую либо с посадками в промежуточных аэропортах. Нерюнгринский район помимо авиации связан с "большой землей" железной дорогой и федеральной трассой "Лена". А вот жителям Олекминского района, где главный аэропорт уже закрыт на масштабную реконструкцию, придется перетерпеть очень непростое время. Зимой район связывает со столицей республики только сезонная автодорога протяженностью более 600 километров, летом - река. В других направлениях выехать отсюда невозможно.

В компании "Полярные авиалинии", осуществляющей рейсы в этот район, сообщили, что авиасообщение с ним приостанавливается до завершения ремонтных работ. Полеты в Якутск будут планироваться лишь в межсезонье через аэропорт города Нюрбы. Это большой крюк, причем в стыковочном аэропорту взлетно-посадочная полоса тоже укорочена с прошлого года опять-таки в связи с реконструкцией.

В других случаях запланированный и уже начавшийся ремонт не повлиял (пока, по крайней мере) на деятельность авиаторов. К примеру, аэропорт Жиганска, где работы на ВПП начались в 2019 году, принимает и отправляет самолеты без ограничений.

P.S.

Всего в Якутии до 2024 года запланирована реконструкция 16 аэропортов в столице республики и районных центрах. На эти цели из федерального бюджета региону будет выделено более 38 миллиардов рублей.