В Магадане вор застрял в форточке и сам вызвал спасателей

В Магадане спасатели помогли молодому человеку, попавшему в безвыходное положение.

Мужчина ночью застрял в окне чужой квартиры на втором этаже, но сумел по телефону вызвать МЧС, сообщает пресс-служба ДВРПСО. Прибывшие специалисты смогли попасть в помещение, но хозяйка квартиры в это время уже спала. Чуть позже она разрешила разрезать деревянную раму, чтобы вызволить пленника.

По словам самого "верхолаза", забраться в свою квартиру попросил его друг. Разбив стекло в маленькой фрамуге, он полез вовнутрь, но выбрал неправильную позу и застрял на целый час.

Во всех обстоятельств происшествия уже разбирается полиция.