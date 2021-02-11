В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95

В четверг в Приморье из Хабаровского края поступила большая партия бензина АИ-95, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

"По информации компании "ННК-Приморнефтепродукт", 11 февраля в Приморский край поступило достаточное количество бензина АИ-95 нового производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время этот бензин доставляется на автозаправочные станции компании, и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью", - рассказал региональный министр промышленности и торговли Сергей Калитин.

Ранее, в воскресенье, 8 февраля, на заправках ННК появился АИ-92.

Перебои с топливом на Дальнем Востоке начались 18 января. Первым топливный кризис ощутил на себе Хабаровск и другие города края. Затем проблема возникала в Приморье. На заправках, где был бензин, скапливались огромные очереди.

Дефицит произошел из-за остановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, который ушел на модернизацию. Предприятие завершило ее досрочно и с 30 января начинает поставлять бензин на заправки.