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11.02.2021 10:13
Рубрика: Экономика

В Приморье поступила большая партия бензина АИ-95

Текст: Анна Бондаренко

В четверг в Приморье из Хабаровского края поступила большая партия бензина АИ-95, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

"По информации компании "ННК-Приморнефтепродукт", 11 февраля в Приморский край поступило достаточное количество бензина АИ-95 нового производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время этот бензин доставляется на автозаправочные станции компании, и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью", - рассказал региональный министр промышленности и торговли Сергей Калитин.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95

Ранее, в воскресенье, 8 февраля, на заправках ННК появился АИ-92.

Перебои с топливом на Дальнем Востоке начались 18 января. Первым топливный кризис ощутил на себе Хабаровск и другие города края. Затем проблема возникала в Приморье. На заправках, где был бензин, скапливались огромные очереди.

Дефицит произошел из-за остановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, который ушел на модернизацию. Предприятие завершило ее досрочно и с 30 января начинает поставлять бензин на заправки.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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