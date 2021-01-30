Хабаровский НПЗ возобновил выпуск автомобильного топлива

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод досрочно закончил модернизацию и с 30 января начинает поставлять бензин на заправки. Об этом рассказали в правительстве Хабаровского края.

- С сегодняшнего дня пополнение АЗС компаний "ННК" в Хабаровске будет происходить не только за счет привезенного бензина, но и уже из производимых объемов топлива на Хабаровском НПЗ, - заявил зампред регионального правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Топливо пойдет на нефтесклады, откуда его начнут развозить по автозаправкам. При этом предприятие будет производить горючего в шесть-семь раз больше плановой потребности всего региона. Таким образом планируется быстро ликвидировать создавшийся дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Пока в городе продолжается бензиновый ажиотаж, несмотря на подошедшие в пятницу составы с очередной партией топлива для АЗС. Ночью его развозили по заправкам. Жители продолжают запасаться бензином впрок. При этом небольшие независимые нефтрейдеры поднимают цены на топливо в отдаленных районах: они закупают бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где в последние дни цены поднялись примерно на 18 процентов.

Напомним, перебои с бензином в Хабаровске начали возникать с 18 января, когда нефтеперерабатывающий завод встал на плановую модернизацию, а закупленные впрок составы с топливом вовремя не пришли.