Хабаровский НПЗ возобновил выпуск автомобильного топлива

Новости

Байден призвал конгресс как можно скорее оказать помощь американцам 04:25
Российские военные раздали продуктовые наборы жителям сирийской Тербы 03:39
Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные 03:37
Египет преодолел пик второй волны эпидемии коронавируса 02:55
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии 02:30
Франция закроет границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС 01:50
Житель Балашихи поджег жену во время семейной ссоры 01:30
Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем 01:07
Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в смертельном ДТП 00:48
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 00:45
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области 00:31
Число погибших в ДТП в Самарской области возросло до одиннадцати 29.01.2021
Канадцев лишили доступа к курортным странам 29.01.2021
В самарском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП 29.01.2021
Спикер Палаты депутатов Италии получил спецмандат на формирование правительства 29.01.2021
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей для больных COVID-19 29.01.2021
Для части лекарств сохранен упрощенный режим маркировки 29.01.2021
ВОЗ обеспокоена запретом ЕС на экспорт вакцин от коронавируса 29.01.2021
Посольство РФ жестко отреагировало на заявление США о коррупции в Болгарии 29.01.2021
Нападающий ЦСКА Гайч перешел в "Беневенто" 29.01.2021
СК возбудил дело по факту ДТП с десятью погибшими в Самарской области 29.01.2021
Замглавы МИД РФ провел консультации со своими греческими коллегами в Афинах 29.01.2021
Для эвакуации пострадавших в ДТП под Самарой привлекли авиацию 29.01.2021
Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой увеличилось до десяти 29.01.2021
Медведев допустил угрозу блокировки его страниц в зарубежных соцсетях 29.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
30.01.2021 04:08
Рубрика: Экономика

Хабаровский НПЗ возобновил выпуск автомобильного топлива

Текст: Инесса Доценко

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод досрочно закончил модернизацию и с 30 января начинает поставлять бензин на заправки. Об этом рассказали в правительстве Хабаровского края.

Фото: Юлия Гарднер
В Хабаровском крае выросли очереди за бензином

- С сегодняшнего дня пополнение АЗС компаний "ННК" в Хабаровске будет происходить не только за счет привезенного бензина, но и уже из производимых объемов топлива на Хабаровском НПЗ, - заявил зампред регионального правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Топливо пойдет на нефтесклады, откуда его начнут развозить по автозаправкам. При этом предприятие будет производить горючего в шесть-семь раз больше плановой потребности всего региона. Таким образом планируется быстро ликвидировать создавшийся дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Пока в городе продолжается бензиновый ажиотаж, несмотря на подошедшие в пятницу составы с очередной партией топлива для АЗС. Ночью его развозили по заправкам. Жители продолжают запасаться бензином впрок. При этом небольшие независимые нефтрейдеры поднимают цены на топливо в отдаленных районах: они закупают бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где в последние дни цены поднялись примерно на 18 процентов.

Напомним, перебои с бензином в Хабаровске начали возникать с 18 января, когда нефтеперерабатывающий завод встал на плановую модернизацию, а закупленные впрок составы с топливом вовремя не пришли.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области
Франция закроет границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС
Собянин: Больше половины москвичей переболели коронавирусом
Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков