Возобновилась программа чартерных туров в Бурятию

Стартовала чартерная зимняя программа в Бурятию, разработанная при поддержке Ростуризма, правительства и министерства туризма республики.

Зимние чартеры - логическое продолжение летних: в июле прошлого года республику открыли для себя 1500 туристов из разных регионов России. Фото: Туристский информационный центр "Байкал"

За три ближайших недели планируется принять 16 авиарейсов: восемь - из Москвы и восемь - из Екатеринбурга.

- Гостей ожидает насыщенная программа, рассчитанная на семь дней. Все будет безопасно, ярко, вкусно и по-байкальски гостеприимно, - пообещала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Зимние чартеры - логическое продолжение летних: в июле прошлого года республику открыли для себя 1500 туристов из разных регионов России.

- Летишь в границах своей страны, но попадаешь в совершенно другой мир. Эта программа - попытка показать нашим гражданам, в какой многоликой и многообразной стране мы живем, - рассказала о проекте руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава республики Алексей Цыденов так охарактеризовал основные направления экскурсионных туров:

- Первое: Бурятия - это центр буддизма России. Гости посещают Иволгинский дацан, где находится мировая реликвия - нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Второе: у нас одна из самых больших в мире общин старообрядцев, где их культура сохранилась в исконном виде, как 400 лет назад. Третье: в республике есть места с интереснейшей историей - городище гуннов 2500-летней давности, 33-метровый Будда, Посольский монастырь. Четвертое: наш Центр восточной медицины - единственное в России государственное лечебно-оздоровительное учреждение, в котором лицензированы практики традиционной медицины, и он работает в рамках системы ОМС. И это все помимо Байкала.

Ангелина Закарян из Пятигорска побывала в Бурятии летом.

- В нашей группе было два типа людей: те, кто интересовался культурой республики и Байкалом и всегда хотел сюда попасть, и те, кто выбрал этот турпакет по рекомендации агента и теперь хочет вернуться сюда еще раз, - поделилась Ангелина. - Я отношусь ко второму типу: хочется приехать еще раз, потому что семь дней не хватило, чтобы насладиться красотами Байкала.

По словам руководителя туркомпании - оператора чартерной программы Тараса Демуры, великое озеро уже сковал лед. Зимний Байкал по красоте не уступает летнему. Туристы смогут своими глазами увидеть ту бесконечную прозрачность, гигантские торосы и ледяные пещеры, которыми они любовались на фотографиях в соцсетях, в журналах о путешествиях, в фильмах, а также прокатиться по самому большом катку в мире.

Участники первых зимних чартеров попадут еще и на празднование бурятского Нового года - Сагаалгана. Белый месяц (так переводится название праздника. Местные жители весь первый месяц года считают белым, то есть чистым временем добрых дел и очищения душ.) начнется в этом году на рассвете 12 февраля. Гости рес­публики смогут познакомиться со множеством обрядов и встретиться с бурятским Дедом Морозом Сагаан Убгэном.

Глава Бурятии отметил, что запуск чартерной программы в республику помогает серьезно расширить возможности местного рынка туристических услуг.

- "Неорганизованный" турист не формирует долгосрочный спрос. Под такого путешественника сложно привлекать инвестиции. У нас много гостевых домов и маленьких отелей. Это потому, что у крупного инвестора нет уверенности в сохранении спроса. Выстраивать программу на длительную перспективу в таком формате сложно. Старт чартерной программы сам по себе означает приход крупного тур­оператора, который продает турпродукт на Байкале по всей стране. С учетом того, что в регионах мало знают о наших возможностях, - это большой шаг к большим инвестициям, - заявил Алексей Цыденов.

Справка РГ

Стоимость тура зимней чартерной программы из Москвы в Бурятию - от 24 тысяч рублей на человека, из Екатеринбурга - от 18 тысяч. Цена поездок, приходящихся на начало празднования Сагаалгана, - от 46,1 тысячи (с трехразовым питанием). Летние программы стоили от 30 тысяч рублей.