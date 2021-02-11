Газодобытчики Оренбуржья оснастили автобусы бактерицидными рециркуляторами

В Оренбуржье в целях профилактики распространения COVID-19 пассажирский транспорт оснастили бактерицидными рециркуляторами воздуха: они появились в салонах автобусов, обслуживающих предприятие "Газпром добыча Оренбург".

Отечественные приборы предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением, которое дезактивирует ДНК бактерий, вирусов, плесени и других патогенных микроорганизмов, лишая их способности размножаться и вызывать заболевания. Конструкция обеспечивает защиту пассажиров от УФ-излучения.

- Такие приборы на транспорте мы применили первыми в Оренбургской области, - отметил заместитель гендиректора предприятия Евгений Лобачев.

Установка бактерицидных излучателей - одна из мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и защите персонала предприятия. В транспорте проводится дезинфекция. Разработаны памятки и аудиоинструктажи для пассажиров. Действуют правила рассадки в салоне с целью соблюдения социальной дистанции. Для водителей и пассажиров обязательно использование масок и перчаток.