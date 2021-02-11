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11.02.2021 20:44
Рубрика: Спорт

Считали секунды

УНИКС в самой концовке вырвал победу у лидера Единой лиги "Зенита"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Казанский УНИКС на своем паркете одолел лидера регулярного чемпионата Единой лиги питерский "Зенит" - 59:58. Победу хозяевам принес бросок Джамара Смита за две секунды до финальной сирены.

Соперники подошли к очной встрече в отличной форме, имея за плечами по семь побед подряд. Но, наверное, никто не ожидал, что матч первой и второй команд "регулярки" Единой лиги получится самым нерезультативным в нынешнем сезоне. Впрочем, в этот вечер на паркете в приоритете была защита. А еще была борьба нервов, и в ней сильнее оказались казанцы. За 17 секунд до конца последней четверти при счете 57:57 право на штрафные броски получил Артур Гудайтис, до сего момента не промахнувшийся с линии штрафных ни разу. Однако литовец в одной из попыток ошибся и подарил сопернику шанс, которым воспользовался лидер УНИКСа Джамар Смит. По ходу матча американец смазал 11 из 13 дальних бросков, но в ключевой момент попал из сложнейшего положения.

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- Это была очень тяжелая игра, очень равная, - резюмировал наставник казанцев Димитрис Прифтис. - Поздравляю своих игроков с победой. Мы показали прекрасную защиту. Отдельное спасибо хочу сказать русским игрокам: Сергееву, Жбанову, Узинскому - они поменяли настроение игры. И мы рады, что одержали в сумме 12-ю победу с 3 января.

Достижение на самом деле удивительное: в этом году УНИКС еще не проигрывал, победив в 8 матчах Единой лиги и четырех - Еврокубка.

Добавим, что в другом матче дня ЦСКА в гостях был сильнее красноярского "Енисея" - 91:80.

Топ-8 Единой лиги без учета матча "Нижний Новгород" - "Автодор", завершившегося в четверг поздно вечером: "Зенит" (14 побед - 2 поражения), УНИКС (13-4), ЦСКА (11-4), "Локомотив-Кубань" (10-6), "Зелёна-Гура" (10-8), "Нижний Новгород" (7-6), "Автодор" (7-8), "Химки" (6-7).

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