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11.02.2021 14:56
Рубрика: Общество

Нижегородские школы могут перевести на пятидневное обучение

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

С 1 сентября в нижегородских школах может начаться переход на пятидневное обучение. Решение об организации учебного процесса будет принимать каждая образовательная организация самостоятельно.

Фото: iStock
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Об этом в ходе областного родительского собрания, прошедшего в онлайн-формате, сообщила министр образования региона Ольга Петрова. Решение будет приниматься исходя из объема максимально допустимой нагрузки на уроках в течение каждого дня. Также будет учтена необходимость продолжить все ранее начатые образовательные программы.

- Сейчас мы будем смотреть и прорабатывать вопрос, какие из школ смогут перейти на пятидневную неделю. Есть позитивный опыт Москвы и Санкт-Петербурга в этом вопросе. В Нижегородской области есть школы, которые уже сохраняют пятидневное обучение до 8 класса. Переход произойдет не сразу, мы будем помогать. Все должно пройти без ущерба для качества образования, - отметила Ольга Петрова.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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