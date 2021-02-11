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11.02.2021 18:37
Рубрика: Общество

Родинку поймают нейросетью

Разработана методика дистанционного распознавания меланомы
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) вместе с московскими коллегами разработали нейросеть, которая распознает рак кожи на ранних стадиях.
Система не выдает диагноз, но помогает его правильно поставить. Фото: AndreyPopov / iStock Система не выдает диагноз, но помогает его правильно поставить. Фото: AndreyPopov / iStock
Система не выдает диагноз, но помогает его правильно поставить. Фото: AndreyPopov / iStock

- Дерматолог может заметить меланому на ранней стадии, когда она еще не беспокоит пациента. А если вовремя диагностировать недуг, то и бороться со злокачественным новообразованием проще. Правда, пациент может откладывать посещение дерматоонколога. А в том, чтобы сфотографировать подозрительную родинку и отправить ее врачу, нет ничего сложного, - говорит руководитель Научно-практического центра диагностики и лечения опухолей кожи Университетской клиники ПИМУ центра, доктор медицинских наук Ирена Шливко.

Фото: iStock
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Специалисты создали целую нейросеть. Технический директор проекта, кандидат технических наук Алексей Бурдаков рассказывает, что в качестве строительных блоков использовались технологии компьютерного зрения. Для обучения искусственного интеллекта было использовано более шести тысяч снимков различных кожных новообразований. Не просто фотографии из интернета, а реальные снимки пациентов, которые обращались за диагностикой. Каждое изображение было верифицировано как минимум двумя специалистами. И только при полном совпадении мнений экспертов фотографии использовались для обучения нейросети.

- Мы построили более 400 моделей, чтобы выбрать оптимальную. Между периодами обучения выстраивали различные гипотезы, которые потом проверяли. Весь объем данных был разделен на две части. Первая использовалась для обучения. Вторая - меньшего объема - для контроля качества результатов. Во время обучения искусственный интеллект не видел вторую часть. Нейросеть принимает во внимание огромное количество факторов, анализируя изображение, и зачастую выдает результат быстрее и точнее, чем специалист, - говорит Алексей Бурдаков.

Он привел пример: в процессе обучения искусственный интеллект получил размытое изображение и определил меланому. А вот врач затруднился с ответом. Разработчики запросили другой снимок этого же новообразования, и он также пришел плохого качества. Нейросеть вновь высказалась в пользу меланомы. А врач опять засомневался. И только на третий раз, когда был прислан качественный снимок все того же элемента, врач согласился с искусственным интеллектом.

Меланома растет годами. После 35 лет новые родинки не возникают. И если что-то появилось, нужно понять, что это

Для того чтобы проверить родинку, не нужен суперсмартфон с навороченной камерой. Как говорят разработчики, подойдет практически любой из выпущенных после 2015 года. Важно лишь снять родинку при хорошем освещении. Однако специалисты предупреждают: приложение "ПроРодинки", работающее на базе этой нейросети, не имеет отношения к телемедицине. Система не ставит диагноз. Она либо предлагает немедленно обратиться к онкологу за диагностикой, либо рекомендует наблюдать за новообразованием и повторить проверку через несколько месяцев.

- В первые сутки после того, как на местном телевидении вышел репортаж о приложении, нам прислали 700 снимков от пользователей. И среди них реально были подозрения на меланому, только мне довелось рассмотреть пять таких фотографий, - делится Ирена Шливко. - Редко какой дерматолог за сорок лет приема пациентов видит вживую шесть тысяч меланом. Но он сможет в системе обучения "ПроРодинки" в свободное время пройти тест. Если сделает ошибку, система расскажет ему, в чем оплошность.

Пока система рассчитана лишь на российских пользователей. Но в будущем разработчики планируют выходить на другие рынки.

- Дело не только в локализации приложения. В России распространен определенный фототип по шкале Фицпатрика. В странах Азии чаще встречается другой. У нас в базе есть данные по всем фототипам. Но логично, что отечественный превалирует. Для того чтобы использовать систему за рубежом, дополнительно обучим нейросеть с акцентом на другие фототипы, - поясняет Алексей Бурдаков.

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До конца года разработчики планируют расширить проект до пилотного "Цифрового дерматолога", чтобы нейросеть смогла работать и с другими кожными заболеваниями.

- А еще нам хочется, чтобы люди более осознанно относились к своему здоровью. Меланома растет годами. После 35 лет новые родинки не возникают. И если что-то появилось, нужно понять, что это. А еще помнить, что детям до пятилетнего возраста загар смертельно опасен. Солнечный ожог у малыша через многие годы может привести к меланоме. Безопасного загара нет вообще, - подчеркивает Ирена Шливко.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Онкология: как победить рак

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