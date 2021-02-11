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11.02.2021 16:50
Рубрика: Общество

В Дзержинске на территории завода заметили голубых собак

Текст: Антон Дерябин
Фото: https://vk.com/bez_cenznn Фото: https://vk.com/bez_cenznn
Фото: https://vk.com/bez_cenznn

В Нижегородской области на территории предприятия "Дзержинское оргстекло" заметили собак с шерстью, окрашенной в голубой цвет. Фото животных опубликовали в местном паблике.

Фото: iStock
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Нижегородский химик Елена Харитонова прокомментировала "РГ", что собаки могли изваляться в остатках медного купороса или хлорида кобальта.

Как сообщают РИА Новости, завод "Оргстекло", в прошлом одно из крупных химпредприятий региона, с 2015 года было признано банкротом. На его территории расположено большое количество заброшенных зданий, где, возможно, собаки нашли остатки какой-то химии.

"Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует. Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию", прокомментировал агентству конкурсный управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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