В Перми поставили "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева

На Урале постановку посвятили 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Опера была написана совсем молодым, полным задора, огня и новых идей композитором. В ее основе - фьяба итальянского драматурга Карло Гоцци, соединившая для Прокофьева итальянскую комедию дель арте с театральным экспериментом Всеволода Мейерхольда, чей сценарий и использовал для своего либретто композитор. Но в Перми "Любовь к трем апельсинам" собрали заново. "Действие происходит в вымышленном государстве в середине прошлого века в одном закрытом научно-исследовательском институте",- предупреждают режиссер Филипп Григорьян и драматург Илья Кухаренко.

Координаты вымышленного государства вычислить нетрудно для тех, кто вырос на фильмах "Весна", "Девять дней одного года", "Иду на грозу". Авторы нашпиговали сюжет культурными параллелями и перпендикулярами, соревнуясь в драйве с молодым композитором.

Но разобраться в новых коллизиях лучше до начала спектакля, чтобы следить за процессом создания "нового человека" в лабораторных условиях, не барахтаясь в многочисленных деталях, тем более что сок пермских "Апельсинов" оказывается не только и не столько в их новом театральном облике (за сценографию также отвечает Григорьян, художник по костюмам Влада Помиркованая, художник по свету Сергей Васильев). Упругую мышечную энергию постановке придает новый музыкальный руководитель Пермской оперы дирижер Артем Абашев.

Благодаря ему можно не только оценить красоту устроенных Прокофьевым "американских горок" с их оркестровыми перепадами настроений и скоростей.

Единым собранным и слаженным ансамблем звучит состав певцов, провоцирующий упомянуть чуть ли не каждого из полутора десятка солистов. Поэтому 150-летие Пермской оперы заставляет с нетерпением ждать этого празднования, тем более что еще в этом сезоне обещаны премьеры "Кармен" в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского и "Иоланта" нового главного режиссера театра Марата Гацалова, Артема Абашева и Ксении Перетрухиной.