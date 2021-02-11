БелАЗ поставит в Россию 29 самосвалов с грузоподъемностью 220 тонн

В течение нескольких месяцев российское горнодобывающие предприятия АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" получат 29 карьерных самосвалов с грузоподъемностью 220 тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании БЕЛАЗ.

Созданные на основе многолетних традиций конструирования, современные, надежные и производительные, с низким уровнем эксплуатационных затрат 220-тонные гиганты БЕЛАЗ-75306 являются одними из самых популярных машин, имеющих устойчивый спрос на мировых рынках карьерной техники.

Как отмечают в пресс-службе, БЕЛАЗ сотрудничает с компанией "Кузбассразрезуголь" вот уже более полувека. Все эти десятилетия отмечены тесным и плодотворным партнерством. В ряду технологического транспорта, а это более 500 единиц, который эксплуатируется на добывающих разрезах компании, доминирующая роль принадлежит именно технике производства ОАО "БЕЛАЗ".

В конце января три 220-тонника БЕЛАЗ-75306 уже были отгружены компанией в адрес Кедровского угольного разреза, одного из производственных филиалов АО "УК "Кузбассразрезуголь". Также на предприятиях флагманской угольной компании Кемеровской области работают машины марки "БЕЛАЗ", обслуживающие горно-транспортные работы, и спецтехника: поливооросительные машины, тягачи-буксировщики, погрузчики, бульдозеры.