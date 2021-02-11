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11.02.2021 14:02
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала в Норильске пособника террористов

Текст: Надежда Столярчук

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

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Как рассказали в ведомстве, житель Норильска, проникнувшись идеями радикального ислама, вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам.

В его жилище были изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг "ИГ". Возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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