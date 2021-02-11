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11.02.2021 06:27

Экспортный вектор отклоняется

Как сделать угледобычу в Кузбассе высокоэффективной?
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 29(8380)
В прошлом году объемы добычи угля в Кузбассе упали на 11,8 процента. Тем не менее в 2021-м в регионе введут в строй новые угольные предприятия. На что ориентируется развитие бюджетообразующей для Кемеровской области отрасли?
Кузбасские угольщики по-прежнему нацелены на отгрузку сырья, в частности, за границу. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Кузбасские угольщики по-прежнему нацелены на отгрузку сырья, в частности, за границу. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Кузбасские угольщики по-прежнему нацелены на отгрузку сырья, в частности, за границу. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В минувшем году в Кузбассе, по данным регионального министерства угольной промышленности, на-гора выдали 220,7 миллиона тонн, и это на 29,4 миллиона меньше, чем в 2019-м. Сократились объемы добычи как энергетических, так и коксующихся углей.

Поскольку на главную отрасль приходится добрая половина доходов областного бюджета, Кузбасс по итогам прошлого года занял первое место в списке регионов с дефицитной казной. Расходы здесь превысили доходы на 21 процент, или на 42 миллиарда рублей. Всего же в списке - 58 из 85 субъектов федерации. За Кемеровской идет Тюменская область (минус двадцать процентов), а далее - Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкортостан и Архангельская область.

Фото: REUTERS
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Эксперты указывают на пандемию коронавируса, негативно повлиявшую на сырьевой спрос на внешних рынках. А губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, обращаясь к депутатам с бюджетным посланием, заявил, что угледобыча упала из-за проблем с отгрузкой на экспорт по железной дороге. Так, везти черное золото на восток мешает дефицит провозных мощностей на Транссибе. А из-за сентябрьской отмены скидки на вывоз сырья через западные порты (о ней договорились с железнодорожниками в начале 2020-го) на фоне падения рыночных цен угольщики также несут колоссальные убытки.

Потери добывающими компаниями чистой прибыли аукнулись оптимизацией производственных планов и трудовых ресурсов. Часть предприятий в 2020-м закрыли, другие месяцами простаивали. А игроки покрупнее начали перебрасывать людей и технику в Дальневосточный федеральный округ, где гораздо короче транспортное плечо со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В итоге властям Кузбасса перед Новым годом удалось договориться с руководством РЖД о сохранении в 2021-м объемов вывоза угля на прошлогоднем уровне. И вскоре областное правительство поделилось планами по развитию бюджетообразующей отрасли. Она прирастет четырьмя предприятиями. В Беловском районе откроют две шахты ("7 Ноября-Новую" и "Сибирскую"), в Калтане - разрез "Чернокалтанский", а в Киселевске - обогатительную фабрику на Шахте N 12. Как уточнили в областном минуглепроме, в общей сложности это 2 700 новых рабочих мест.

Итак, кузбасские угольщики по-прежнему нацелены на отгрузку сырья, в частности, за границу. Именно повышение эффективности логистических решений, обеспечивающих увеличение объема экспорта российского угля, стало основной темой недавнего заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". Оно прошло при участии губернаторов Тывы, Хакасии, Иркутской и Ростовской областей. О проблемах отрасли и угледобывающих регионов рассказал собравшимся руководитель комиссии Сергей Цивилев. В числе прочего обсудили и вопросы снижения КНР дискриминационных пошлин и увеличения квот приема отечественного угля по российско-китайским сухопутным пограничным переходам, а также принятия федеральной программы "Чистый уголь".

К слову, тема передовых технологий переработки, как и успешного использования так называемого "грязного топлива", в энергетике ряда стран поднимается все активнее. Еще дальше пошли участники круглого стола, который минувшей осенью организовал комитет Госдумы РФ по энергетике.

Фото: RoschetzkyIstockPhoto / iStock
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Так, здесь подняли вопрос о законодательном обеспечении развития глубокой переработки угля и углехимии в стране. По мнению председателя комитета Павла Завального, будущее угольной отрасли связано с переходом к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Экспортный вектор, который еще вчера был главным драйвером развития и самой отрасли, и зависящих от нее регионов, превращается в фактор нестабильности - учитывая рост доли возобновляемых источников в мировом энергобалансе и развитие водородной энергетики. Пандемия с ее инфраструктурными и логистическими ограничениями только усугубила ситуацию.

- Комплексная переработка угля позволит эффективно использовать его энергетическую ценность, снизить загрязнение окружающей среды. Если центры углехимии будут развиваться в центрах добычи, можно уменьшить транспортные расходы, нагрузку на экологию в ходе транспортировки и перевалки, а также создать дополнительные рабочие места в самих регионах, улучшив их социально-экономическое положение, - уверен Павел Завальный.

Между тем

Если в СССР из угля, нефти и газа производили более двадцати тысяч наименований химической продукции, то сегодня в России их выпускают не более шестисот. Тогда как некоторые развитые страны за последнюю четверть века довели эти объемы почти до двухсот тысяч. Пока Россия с ее несметными запасами твердого полезного ископаемого ввозит продукты углехимии из-за рубежа, США, Индия и Китай вырвались в мировые лидеры по глубокой переработке черного золота.

Что мешает сырьевой державе внедрять собственные технологии выпуска углехимических продуктов с высокой добавленной стоимостью? Как полагает Павел Завальный, нехватка взаимной увязки науки и промышленности, координации, единого понимания того, что нужно угольной отрасли в целом. По мнению заместителя главы думского комитета Дмитрия Исламова, России нужна государственная программа по получению продуктов глубокой переработки угля и углехимии. Включающая федеральную поддержку развития технологий, корректировку законодательства, подготовку кадров и конкретный план мероприятий. А площадкой, где можно состыковать науку, образование и бизнес, вполне может стать Кузбасс.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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