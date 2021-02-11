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11.02.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

На Алтае завели дело об издевательствах над пациентами с COVID-19

Текст: Наталья Граф

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после сообщений об издевательствах над больными коронавирусной инфекцией в больнице города Новоалтайска.

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Медиков подозревают в ненадлежащем оказании услуг и незаконном лишении свободы пациентов.

По данным следствия, в декабре 2020 года сотрудники городская больница оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а также незаконно лишила свободы нескольких лиц, находящихся в учреждении на лечении, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

- Близкий родственник одной их моих подписчиц на тот момент проходил там лечение. С больными, поступившими в отделение на 5 этаж, не просто грубо обращаются, а используют нецензурные ругательства, привязывают к кровати, морят голодом и жаждой, - написал на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают юридическую оценку действиям врачей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Пандемия коронавируса COVID-19

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