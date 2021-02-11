Визит в Барнаул министра спорта России Олега Матыцина дал повод новому обсуждению вопроса строительства в краевой столице легкоатлетического манежа. Он нужен не только и не столько знаменитому барьеристу Сергею Шубенкову, сколько его молодым перспективным землякам: так, в сборные России всех возрастов, в том числе в паралимпийские, входят шестнадцать человек, и среди них одна из надежд отечественной легкой атлетики - двукратная чемпионка страны в беге на 400 метров Полина Миллер.

- Мы с губернатором Виктором Томенко обсуждали развитие спортивной инфраструктуры в регионе. Правительство страны утвердило стратегию развития спорта до 2030 года и хочет, чтобы власти регионов, выходя с инициативой о создании новых объектов, учитывали общий план. В отношении манежа нам важно знать позицию Всероссийской федерации легкой атлетики и ту аудиторию, в том числе массовую и детскую, для которой в Барнауле нужно строить этот объект. Если пазл сложится, то минспорта сделает все возможное, чтобы проект был реализован. Здесь вопрос экономики фактически второстепенен, во главе угла - стратегия. К 2030 году в России должно систематически заниматься спортом семьдесят процентов населения, и именно с этих позиций мы будем рассматривать целесообразность появления любого нового спортивного сооружения, - сообщил журналистам в Барнауле Олег Матыцин.

Разговоры о полноценном дворце для "королевы спорта" в крае идут с 2013 года. Все началось с того, что в Барнауле хотели построить крытый футбольный манеж в парке Индустриального района под эгидой футбольной школы А. Смертина. Но краевые власти резонно решили завести под крышу не только футболистов, но и легкоатлетов.

Таким образом, был спроектирован футбольный манеж с легкоатлетическими секторами и беговыми дорожками стоимостью 1,6 миллиарда рублей.

4 февраля 2014 года официальный сайт Алтайского края сообщил, что решение о строительстве уникального для региона объекта одобрено на самом высоком государственном уровне. Однако вскоре на Россию обрушились санкции, и стало не до манежа (по словам бывшего заместителя начальника регионального спортивного ведомства Анатолия Гиганова, проект лежит где-то в архивах краевого минспорта).

Поэтому в холодное время года легкоатлеты привычно соревновались на краевых и межрегиональных турнирах в манеже технического университета. Однако в 2019 году руководство АлтГТУ, получив федеральные средства на ремонт манежа, решило демонтировать легкоатлетические виражи и сохранить лишь три стометровых дорожки. Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов с помощью СМИ пытались опротестовать это решение, называя его узковедомственным. Их позицию поддержал региональный минспорта, руководство которого заявило, что нашло компромисс с вузом.

В интервью ведомственному изданию "Алтайский спорт" министр Алексей Перфильев сообщил:

- Если излагать простым языком, ремонт спортивного ядра манежа отложен на неоп-ределенное время. Ориентировочно на год или даже более длительный срок - до понимания, в какие сроки сможем построить новый и уже более современный легкоатлетический манеж.

Было заявлено, что в октябре 2019 года на форуме "Россия - спортивная держава" пройдет соответствующая встреча губернатора Томенко с руководством минспорта РФ и "Газпрома" по вопросу строительства манежа. Однако встреча не состоялась. А в АлтГТУ и не поду-мали ставить ремонт на паузу. Сделали его так, как хотели. Покрытие рассчитано на любителей: студентам на нем можно играть в футбол, волейбол, ганд-бол, бегать по дорожкам в кедах и кроссовках, но профессиональным легкоатлетам с их шиповками вход запрещен - шес-тисантиметровые шипы быстро измочалят покрытие, лишенное брони. Тот самый случай, когда пресловутый административный ресурс не сработал потому, что по непонятной причине не был задействован.

Краевое минспорта пытается переиграть ситуацию задним числом. С руководством "политеха" ведутся переговоры о профессиональном покрытии беговых дорожек и легкоатлетических секторов. Но теперь это сделать намного сложнее. Позиция руководства вуза проста: на ремонт потрачены федеральные средства (около полутора десятков миллионов рублей), и как теперь объяснить, почему и зачем нужен дополнительный ремонт новенького покрытия, где проектно-сметная документация и за чей счет это будет сделано?

Корреспондент "РГ" присутствовал на встрече в манеже с участием ректора АлтГТУ Андрея Маркова, регионального министра спорта Алексея Перфильева и заслуженного тренера России Сергея Клевцова. Сложилось впечатление, что в "политехе" не особо горят желанием заниматься дополнительными хлопотами и что-то переделывать. Было сказано, что бронирование дорожек, сделанное в прошлом году на стадионе "Динамо", у специалистов кафедры "Современные специальные материалы" вызывает скепсис. Начальник научного управления вуза, кандидат технических наук Елена Ананьева сообщила, что представленные минспорта образцы бронированных покрытий не выдержали испытаний в сертифицированной лаборатории.

Хотя есть одно "но". Корреспонденту "РГ" отказались представить официальный документ о результатах испытаний и предложили взамен прийти на кафедру и посмотреть, как проводится тестирование покрытия. А Елена Ананьева добавила, что для СМИ может дать заключение лишь как частное лицо. Вообще-то сомнения специалистов "политеха" в технологии бронирования дорожек, предложенной одной из новосибирских фирм, понятны - нужно посмотреть, в каком состоянии окажутся дорожки на "Динамо", когда растает снег и начнутся регулярные тренировки легкоатлетов. Еще один весомый аргумент против бронирования: если это делать, то придется покрывать толстым слоем резиновой крошки всю площадь манежа. Это в несколько раз увеличит стоимость покрытия, к тому же заниматься игровыми видами спорта студентам будет не очень комфортно.

В ходе переговоров возник еще один вариант: закупить специальное покрытие (вроде регупола, на котором давно и успешно тренируются алтайские легкоатлеты) и постелить его поверх того, что в манеже. Деньги на это, как и в ситуации с бронированием, по словам Алексея Перфильева, готовы предоставить спонсоры.

Дело за малым: найти регупол приемлемого качества и не переплатить за него. За лето можно обернуться, но при одном условии - это жесткий контроль за счет максимального включения административного ресурса на всех уровнях. Иначе легкоатлетов могут снова "проманежить".

P. S.

На встрече Олега Матыцина и Виктора Томенко была достигнута договоренность, что в Барнауле в ближайшие три года появится первый в Сибири специализированный Центр настольного тенниса. При этом, как отмечают эксперты, у алтайских легкоатлетов наград и заслуг несравнимо больше, чем у теннисистов. Хотя отдельный легкоатлетический манеж в современных условиях - это, скорее, красивые мечты. В целом вариант с манежем АлтГТУ представляется наиболее реалистичным.