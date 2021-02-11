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11.02.2021 06:43

Заработали на ставке

Рекордные объемы ипотеки разогрели рынок жилья
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 29(8380)
В Алтайском крае объемы ипотечного жилищного кредитования за последние три года выросли более чем в два раза. Сможет ли льготная ипотека и дальше стимулировать развитие жилищного рынка или ее потенциал исчерпан?
Несмотря на пандемию, объемы ввода жилья в Алтайском крае в 2020 году выросли почти на девять процентов. Фото: Татьяна Кравченко Несмотря на пандемию, объемы ввода жилья в Алтайском крае в 2020 году выросли почти на девять процентов. Фото: Татьяна Кравченко
Несмотря на пандемию, объемы ввода жилья в Алтайском крае в 2020 году выросли почти на девять процентов. Фото: Татьяна Кравченко

В 2020 году введение сразу двух льготных ипотечных программ с низкими субсидируемыми ставками - под 6,5 процента годовых на новостройки и "сельской" под 2,7 процента - привело к взрывному росту выдачи кредитов и, как следствие, к стремительному повышению спроса на рынке жилья. По данным отделения "Барнаул" Сибирского банка ЦБ РФ, в Алтайском крае в прошлом году было оформлено 29,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 51,5 миллиарда рублей. Это более чем в полтора раза превышает показатели 2019-го.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- Такому росту способствовали льготные ставки, которые доходят уже до 5,5 процента годовых и даже меньше, - отметил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. - Снизились и обычные, нельготные, ипотечные ставки - в среднем до 7,6 процента. А ведь еще два года назад они были выше десяти процентов. В результате в прошлом году в ипотеку было приобретено около девяти тысяч новых квартир, и 54 тысячи семей улучшили жилищные условия.

По словам заместителя руководителя регионального управления Росреестра Елены Бандуровой, повышение доступности ипотечных продуктов способствовало развитию долевого строительства. За одиннадцать месяцев 2020 года число обращений в связи с регистрацией "долевок" выросло на 21 процент. А значит, жители края стали больше инвестировать в жилищное строительство.

Несмотря на кризисные явления, связанные с пандемией, объемы ввода жилья в Алтайском крае не сократились, а даже выросли - почти на девять процентов. В прошлом году в регионе было сдано 826 тысяч квадратных метров многоквартирного и индивидуального жилья. В этом году в планах застройщиков сдать не менее 809 тысяч "квадратов". Этому будет способствовать продление программы субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 1 июля 2021 года.

Сможет ли льготное ипотечное кредитование и в этом году стимулировать первичный рынок недвижимости? По мнению участников рынка, потенциал этого финансового инструмента в Алтайском крае еще не исчерпан.

- Мы оценивали ипотечную закредитованность населения и пришли к выводу, что возможность приобретать жилье в ипотеку у жителей Алтайского края сохраняется, - подчеркнул Иван Гилев. - Благодаря снижению ставок можно перекредитоваться под более выгодный процент и приобрести квартиру побольше, сохранив ежемесячные платежи на прежнем уровне. Поэтому мы не ожидаем падения спроса на новостройки в 2021 году. Сегодня он по-прежнему высок, а вот предложений не хватает. Так что застройщикам нужно наращивать объемы ввода жилья, чтобы еще больше не разогревать рынок.

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Напомним, что из-за выросшего спроса в прошлом году стоимость жилья в регионе начала подниматься. По оценке краевого министерства строительства и ЖКХ, в среднем стоимость квадратного метра увеличилась на семь процентов на первичном рынке и восемь - на вторичном. Подорожание составило примерно четыре-пять тысяч рублей за "квадрат". В новостройках цены достигли в среднем планки в пятьдесят тысяч за квадратный метр. При этом большинство застройщиков продает квартиры без внутренней отделки, а значит, к цене нужно прибавлять ее стоимость.

В 2021 году участники рынка недвижимости прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости жилья не только из-за превышения спроса над предложением, но и из-за удорожания строительства в связи с введением повышенных требований к сейсмической надежности домов.

Между тем в этом году рост ипотечного кредитования и долевого строительства жилья в Алтайском крае продолжился. В январе в региональном управлении Росреестра зарегистрировали на пятнадцать процентов больше ипотечных договоров и почти в два раза - договоров долевого участия, чем в первом месяце 2020-го.

Прямая речь

Юрий Гатилов, президент саморегулируемой организации "Алтайские строители":

- Льготные ипотечные программы, конечно, являются хорошим инвестиционным подспорьем для развития жилищного строительства. Но сегодня не только ипотека стимулирует спрос на рынке. Этому способствует и общая экономическая нестабильность, когда в условиях обесценивания национальной валюты люди стремятся инвестировать в недвижимость, в том числе за счет ипотечного кредитования. Для дальнейшего стимулирования рынка ипотеки и жилищного строительства необходимо и дальше снижать ставки. На мой взгляд, они должны быть на уровне 2,5 процента годовых - тогда жилье станет более доступным. А чтобы ипотечный "пузырь" не лопнул, нужно стабилизировать экономическую ситуацию как гарантию сохранения рабочих мест, повышения зарплат и уверенности в завтрашнем дне.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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