Ученые изучат зерновой потенциал Сибири и Урала

В Омском государственном аграрном университете имени Столыпина создают лабораторию мирового уровня, которая займется повышением пищевой ценности пшеницы. На эти цели омские селекционеры выиграли мегагрант в размере девяноста миллионов рублей. О том, что проект даст экономике, науке и образованию, в интервью "РГ" рассказал его руководитель, профессор ОмГАУ Владимир Шаманин.

Владимир Петрович, почему возникла необходимость в создании лаборатории?

Владимир Шаманин: В последние десять лет мировая наука нацелена на создание продуктов, улучшающих здоровье и способствующих профилактике болезней. В числе главных задач - производство полезного хлеба. Занимаясь селекцией пшеницы, мы уже создали уникальную генетическую коллекцию сортов. А вот лаборатории для оценки функциональных свойств у нас нет. Теперь, получив грант, мы можем ее организовать.

Какие задачи она поможет решить?

Владимир Шаманин: Тема нашего проекта - "Повышение пищевой ценности пшеницы на основе генетических и селекционных методов, усовершенствованных технологий производства и переработки зерна". В течение трех лет нам предстоит собрать, изучить и систематизировать данные о качестве зерна, выращиваемого в Западной Сибири и на Урале. Оценить генетические ресурсы, определить содержание микроэлементов в злаках, в том числе диких. Такой анализ необходим, чтобы поменять подходы в производстве хлеба, выйти на новый уровень развития.

Дело в том, что до сих пор селекция была ориентирована главным образом на повышение урожайности. В результате зерно накачали крахмалом, углеводами, которые дают ощущение сытости, но особой пользы организму не приносят. Сейчас, когда ежегодное производство зерна в мире превышает 760 миллионов тонн, большой потребности в повышении урожайности уже нет. К тому же у природного потенциала есть предел, а гербициды и прочая химия, стимулирующие рост растений, для здоровья человека не полезны. К счастью, появилось осознание, что подходы давно пора менять.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около двух миллиардов человек страдают ожирением. Поэтому очевидна необходимость в продуктах нового качества. Добиться его можно, используя генетический потенциал культур, в том числе диких видов, а также восстанавливая сорта, незаслуженно забытые и утраченные в процессе селекции. А анализ состояния зерна на обширной аграрной территории страны даст нам понимание общей обстановки и того, в каком направлении двигаться, чтобы с помощью хлеба, который россияне едят каждый день, поднять их иммунитет .

Еще одна важная причина исследований - экономическая. По зерновым культурам Россия является экспортером номер один в мире. Но на рынке мы пока конкурируем большими объемами и низкими ценами. Тем временем в странах Евросоюза, Канады, Австралии, Америки уже давно делают ставку на качество. И нам, чтобы удержаться на мировом рынке, также необходимо производить здоровый продукт.

Прежде вы не проводили такие исследования?

Владимир Шаманин: Недавно совместно с казахстанскими учеными мы выиграли европейский грант. Отобрали зерно пятидесяти лучших сортов, выведенных в научных учреждениях, а также с производственных посевов в шести областях Сибири и Республики Казахстан. Более тысячи образцов оценили по 23 микро- и макроэлементам. Оказалось, что наивысшее содержание цинка у омского зерна, и по этому показателю оно соответствует мировому уровню. По сути, такое зерно можно назвать золотым. Ведь именно цинк обеспечивает репродуктивное здоровье мужчин и женщин, гармоничный рост детей, да и вообще эффективно поддерживает иммунную систему человека, в том числе в условиях эпидемий.

Мы же сдаем его как обычное - по сути, за бесценок. Между тем обогащенное зерно в мире очень востребовано. Поэтому есть все основания отправлять такую пшеницу на экспорт с высокой добавленной стоимостью.

Наш проект поможет проанализировать общее состояние дел, довести результаты исследований до широкой общественности, дать импульс новому развитию отрасли.

А почему вы включили в свою команду коллегу из Турции?

Владимир Шаманин: Это условие конкурса. Руководить исследованиями в лаборатории должен независимый ученый, специалист мирового уровня. И мы решили пригласить профессора Хамита Кокселя, имеющего высочайший научный рейтинг. Турция - первая страна в мире по экспорту муки. А зерно, в частности, закупает у нас.

Впрочем, мы ставим целью не только вывести сибирский бренд на новый уровень, но и подготовить кадры. Студенты, аспиранты, магистранты ОмГАУ получат возможность стажироваться в Турции. Это поможет им научиться решать амбиционные задачи - создавать генофонд и полезные сорта, повышать их качество. И продвигать золотое сибирское зерно на мировом рынке.

Справка РГ

Омский ГАУ имени Столыпина входит в число мировых лидеров в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур. Здесь созданы десятки высококачественные сортов, тысячи перспективных селекционных линий и коллекционных образцов. В генетической коллекции омских ученых - 200 восстановленных сортов. В Государственный реестр внесен первый в России крупнозерный сорт пырея сизого "Сова" - аналога многолетней пшеницы.