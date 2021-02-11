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11.02.2021 11:57
Рубрика: Общество

В Кемерове на четыре дня ввели режим "черного неба"

Текст: Юлия Потапова

Режим неблагоприятных метеоусловий введен из-за морозной и безветренной погоды в столице Кузбасса. Он будет действовать четыре дня - вплоть до вечера 15 февраля.

Фото: Александр Данилюшин / ТАСС
Минприроды разработало методику расчета вреда атмосферному воздуху

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минприроды, в связи с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, предприятиям города рекомендовано сократить выбросы на 15-20 процентов до 18.00 понедельника.

Такие же ограничения вводятся в Новокузнецке и Прокопьевске. Режим "черного неба" там ввели пока до 13 февраля, однако он может быть продлен, если погода не изменится. При этом синоптики прогнозируют, что 30-градусные морозы при слабом ветре сохранятся в регионе до конца недели. А именно в такую погоду вредные примеси обычно и накапливаются в нижних слоях атмосферы.

По словам начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анны Лапчик, смог - проблема многих крупных городов. И рассчитывать на то, что количество неблагоприятных дней в промышленных центрах будет снижаться, ни в коем случае нельзя. Единственный выход - вводить режим ограничений для предприятий.

Между тем, режим НМУ в Кузбассе в этом году вводили уже трижды. А за весь прошлый год, уточнили в Гидрометцентре, около сорока раз. К слову, ситуация в Омской области, как сообщил глава регионального минприроды Илья Лобов, еще серьезнее. В 2020 году здесь в общей сложности насчитывалось более двухсот периодов НМУ.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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