В Красноярске мужчина натравил на фельдшера бойцовскую собаку

В Красноярске фельдшер скорой помощи подверглась нападению собаки бойцовской породы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на красноярскую станцию скорой помощи, ЧП произошло вчера, 10 февраля. "Неотложка" приехала на вызов к больному ребенку. Когда женщина-фельдшер зашла в комнату, чтобы осмотреть маленького пациента, в помещение вбежал мужчина, судя по всему, отец ребенка, и начал натравливать на медика бойцовскую собаку. Еще один пес находился тут же в комнате, в клетке.

Мать ребенка бросилась удерживать животное, благодаря чему фельдшеру удалось сбежать. Как говорят на станции скорой помощи, женщина физически не пострадала, но находится в шоковом состоянии. Она уже написала заявление в полицию.