В Новосибирске мужчина избил двух детей за сломанного снеговика

Новосибирские следователи начали проверку после публикации в соцсетях видеоролика, на котором взрослый мужчина бьет двух мальчиков. Как рассказали в СК по региону, действия нападавшего имеют признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве с применением насилия.

По предварительной версии, вчера около 17.00 по местному времени двое подростков гуляли возле школы №45 в Ленинском районе Новосибирска. Там они заметили слепленного кем-то снеговика и сломали его. Мимо на автомобиле проезжал мужчина, который, по всей видимости, решил "воспитать" детей.

На кадрах видно, что он ведет их, держа за одежду, затем валит обоих в снег и бьет одного из подростков. Если верить родственнице пострадавшего ребенка, рассказавшей о случившемся в сети, у мальчика остался синяк и ссадины на лице, а на занятиях в хореографическом училище он якобы потерял сознание.

Сейчас следователи устанавливают личность мужчины, напавшего на подростков, и детально выясняют обстоятельства произошедшего.