В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Пять человек пострадали в аварии с маршрутным автобусом и грузовым автомобилем, которая произошла вчера в Новосибирске. Как рассказали в областной прокуратуре, в связи с крупным ДТП организована проверка.

- Прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.

Как сообщили в отделении пропаганды новосибирского управления ГИБДД, авария произошла у дома № 33/1 на Толмачевском шоссе. "Газель", двигавшаяся по маршруту № 324 со стороны аэропорта, столкнулась с грузовиком Mercedes, который выезжал на дорогу задним ходом с прилегающей территории.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что все они сразу после аварии находились в сознании.