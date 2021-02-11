В Новосибирской области решили развивать бердвотчинг и парусный спорт

В городах Карасуке и Куйбышеве создадут общественные пространства для отдыха и занятий спортом. Проекты благоустройства вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводился в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

На эти цели регион получит федеральные средства.

- В декабре 2020 года между правительством Новосибирской области и Минстроем России подписано соглашение о предоставлении региональному бюджету трансферта в размере 140 миллионов рублей на реализацию проектов благоустройства в Карасуке и Куйбышеве. Дополнительные средства также выделит региональный бюджет, - отметил министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в Карасуке предполагается создать оздоровительный природный комплекс "Савка". В частности, на территории озера Банное будет создана инфраструктура для отдыха на воде. Желающие смогут заняться бердвотчингом - наблюдением за редкой птицей савкой, обитающей в Карасукском районе. Также здесь планируется развивать парусный спорт.

В рамках проекта будут проведены работы по берегоукреплению, устройству пирсов, озеленению, освещению. Многофункциональная территория будет приспособлена для отдыхающих всех возрастов, а также граждан с ограниченными возможностями.

В Куйбышеве благоустроят центральную площадь с учетом купеческой истории города. Культурно-историческую тематику предполагается использовать в зонировании площади, дизайне плитки и перголах (декоративный элемент для вьющихся растений). Графические формы элементов дизайна были заимствованы у фасадного декора дома известного купца Маслова. На площади установят сцену, теневые навесы, фонтан.

Проектно-сметная документация победителей всероссийского конкурса одобрена 10 февраля межведомственной комиссией по координации деятельности в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Основные работы на объектах в Карасуке и Куйбышеве должны быть завершены к 1 ноября 2021 года.