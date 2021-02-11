В Новосибирской области вдвое расширят сеть электрозаправочных станций

В этом году в Новосибирской области в рамках одного проекта планируют установить 30-35 станций зарядки электромобилей. Такого количества нет ни в одном регионе Сибири.

По данным компании 2ГИС, сейчас в областном центре действует 31 электрозаправочная станция (ЭЗС), установленная на основных транспортных маршрутах разными компаниями, еще по одной - в городах Бердске, Искитиме и Болотном (на трассе Р-255 "Новосибирск - Томск - Кемерово"). Для сравнения: в шести городах других сибирских регионах всего 24 ЭЗС.

Двадцать восемь станций в Новосибирске появились благодаря инвестпрограмме энергетической компании. Первая из них начала работу в 2019 году на улице Орджоникидзе. До конца года компания разместит еще семь станций на наиболее оживленных маршрутах, ведущих в сторону Алтайского края, Томска, Кемерова, Омска. А также планирует создать центр развития и поддержки отечественных производителей ЭЗС.

Узнать о местонахождении электрозаправочных станций не только в Новосибирске, но и во всех городах мира можно с помощью специального приложения. Оно же позволяет выбрать необходимое для зарядки количество киловатт и провести оплату услуги. Для того чтобы на ЭЗС зарядить батарею электромобиля для среднесуточного пробега (достаточно восьмидесяти процентов от емкости), потребуется двадцать-тридцать минут. Вот почему такие станции во всем мире чаще всего устанавливают у крупных супермаркетов. Пока электромобиль заряжается, можно купить все необходимое.

По оценке водителей, если на бензин в год уходит в среднем пятьдесят тысяч рублей, то на электропитание - менее пяти тысяч. Минус затраты на приобретение масла, замену свечей и прочие расходные материалы, которые требуются на содержание машины, работающей на бензине, дизельном топливе или газе.

- У меня уже был электромобиль, но семья стала многодетной, поэтому приобрел более вместительную "электричку". Заряжаю машину дома, от обычной розетки. На это, конечно, больше времени уходит, чем при заправке на профстанции, - отмечает владелец электромобиля Алексей Кирютин. - Вообще такие машины надо рассматривать как гаджет для перевозки людей: приехал домой и воткнул в розетку, как смартфон. Очень удобно, особенно если живешь в частном доме, где есть гараж.

Делая выбор в пользу электрокара, Алексей рассуждал так: КПД двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине или ДТ, - максимум сорок процентов, остальные шестьдесят - потери, часть которых загрязняет окружающую среду.

Скептики спросят: "И куда на такой машине доедешь, особенно в наших суровых погодных условиях?"

- Управляя такой машиной, надо правильно планировать маршрут, - отвечает Алексей Кирютин. - Ночной зарядки мне хватает на день, чтобы ездить по делам по городу. Зимой, конечно, нужна дополнительная энергия на обогрев салона. Но даже в самый лютый мороз я проезжал пятьдесят километров, а летом одной зарядки хватает на 150 километ-ров. При развитой инфраструктуре ЭЗС вообще не будет проблем.

Сегодня в мире около восьми миллионов электромобилей. В Новосибирске, по оценке мэрии, - 400-500, а авто-владельцы говорят о полутора тысячах. Первый электромобиль в сибирской столице появился семь лет назад. В России по числу машин с электродвигателями Новосибирск отстает лишь от Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса "Авито Авто", в Новосибирской области по итогам 2020 года продажи электромобилей с пробегом выросли на 117,6 процента по сравнению с 2019-м. Доля электромобилей на вторичном авторынке региона выросла с 0,08 до 0,12 процента. Средняя цена составила 515 тысяч рублей.

В целом по России продажи электромобилей в прошлом году увеличились на 119 процентов, а их доля на авторынке выросла с 0,03 до 0,7 процента. Эксперты объясняют рост покупательского интереса к электромобилям, в частности, отменой таможенных пошлин на ввоз такого транспорта на территории ЕЭС (соответствующее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии вступило в силу 4 мая 2020 года).

- Постепенный рост спроса на электромобили является закономерной тенденцией, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС, - поясняет руководитель группы аналитики "Авито Авто" Марат Миннекаев.

- Новосибирск неслучайно в лидерах среди сибирских городов по развитию соответствующей инфраструктуры. Он был одним из пионеров электротранспорта: много лет назад у нас были созданы электробусы с автономным ходом. Отмечу, что из 28 электрозаправок только одна, самая первая - зарубежная, а остальные - отечественного производства. Их выпускают пермский и томский заводы, - сообщил руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

- В числе 28 зарядных станций восемь постоянного тока (так называемых быстрых) мощностью 24 киловатт-часа и 17 - переменного, мощностью 22 киловатт-часа. Каждая ЭЗС мощностью 22-24 киловатт-часа способна заряжать два автомобиля одновременно. Учитывая, что в среднем одна машина заряжается 35 минут, в сутки станция может обслужить до сорока автомобилей, - отметил работы руководитель направления по развитию сети ЭЗС "Новосибирскэнергосбыта" Андрей Витковский.

Конечно же, важна экологическая составляющая проекта.

- Мы начали использовать этот вид транспорта два года назад. Сначала было скептическое отношение, но опыт оказался позитивным. В морозы, когда машины на бензине нельзя завести, мы спокойно развозили пиццу. Экономия на ГСМ и техобслуживании составила сто тысяч рублей в год. В Новосибирске у нас пять электрокаров, - сообщил представитель сети пиццерий Papa John.s Алексей Чекунов.

По его мнению, у владельцев электромобилей должны быть преференции. Например, в Московской области они полностью освобождены от уплаты транспортного налога. А в Кузбассе эту льготу ввели с 1 января 2020 года сроком на пять лет.

- Cегодня в России отсутствуют механизмы господдержки покупателей электрокаров, которые могли бы собствовать росту продаж. Подстегнуть спрос может и появление достаточного количества ЭЗС в крупных городах, - отмечает руководитель группы аналитики "Авито Авто" Марат Миннекаев.

- Мы по мере возможности оказываем содействие - предлагаем сетевым компаниям и магазинам предоставлять свои парковки для размещения электрозаправочных станций. Это ведь очень удобно. На Западе для электромобилей специально бронируют места на стоянках, - сообщил руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Мнение

Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области:

- В регионе зародилась новая отрасль, связанная с обслуживанием электромобилей. Перспективная задача - насытить не только Новосибирск, но и основные транспортные маршруты области инфраструктурой для обслуживания и зарядки электромобилей. Мы рассматриваем эту инфраструктуру как важный элемент комфортной городской среды и "Умного города". Станции становятся важнейшим условием для развития в регионе экологически чистых видов транспорта.