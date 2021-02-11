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11.02.2021 03:50
Рубрика: Общество

В Росгидромете рассказали о резком похолодании на Урале и в Сибири

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сразу в нескольких регионах России существенно похолодает. Не повезет жителям Урала и Сибири. Там столбики термометров опустятся до отметки -35 градусов. Морозы продержатся до конца недели, пишет РИА Новости со ссылкой на Росгидромет. Самые сильные морозы сейчас в Ямало-ненецком автономном округе. Чуть теплее - в Красноярске, Абакане и Ханты-Мансийском автономном округе: до -25 градусов.

Фото: iStock
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Интересная картина наблюдается на севере Красноярского края - совсем недавно там было -5 градусов, сейчас же воздух остывает до -35. "У нас такая зима, что циклоны сначала приводят к потеплению на 10-12 градусов со снегопадами, метелями, а потом идет понижение температуры на те же 15 и более градусов в течение суток", - прокомментировал происходящее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, мощные температурные качели весной - это обычное явление. Но зимой такое бывает редко.

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