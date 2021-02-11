В московском Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники (НИКИЭТ), где 70 лет назад разработали реактор для первой советской АПЛ, случился новый "Прорыв": Ростехнадзор России только что выдал лицензию на создание первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока БРЕСТ-ОД-300. Его построят в Томской области на промплощадке Сибирского химкомбината.

В основе опытно-демонстрационного объекта - реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, который разработан в том же самом НИКИЭТ, который теперь носит академика Н.А. Доллежаля - конструктора первых реакторов для ВМФ. А "Прорывом" назвали новое стратегическое проектное направление, которое призвано открыть "второе дыхание" для мировой атомной энергетики, как неизменно подчеркивает его главный идеолог и нынешний научный руководитель Евгений Адамов.

В недавнем интервью "РГ" он прямо дал понять, что само собой это не произойдет.

- Назревшие проблемы, связанные с безопасностью, с отработанным ядерным топливом, сырьевыми возможностями и общей конкурентоспособностью, не решаются в рамках существующей технологической платформы, - заявил Евгений Адамов. - Требуемых результатов по всем перечисленным направлениям можно достичь только путем развития замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной ядерной энергетики.

Именно с этой целью предложено, а с 2013 года в рамках федеральной целевой программы открыто проектное направление "Прорыв". Что важно понимать - оно не вместо и не против, а рядом и во взаимодействии с уже существующей ядерной энергетикой. Главная "фишка" как раз в том, чтобы не противопоставлять, а соединить АЭС с реакторами на тепловых нейтронах и АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.

- При обязательном замыкании ядерного топливного цикла, - акцентирует научный руководитель "Прорыва" и тут же уточняет, что при этом должен обеспечиваться такой уровень внутренней безопасности, когда при любых отказах и авариях на станции не потребуется эвакуация населения.

Как следует из документов в обоснование заявки на лицензию Ростехнадзора, энергоблок БРЕСТ-ОД-300 является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса. Помимо собственно реактора он включает модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива. А третий модуль предназначен для переработки облученного топлива. Такая комбинация, по замыслу разработчиков, позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. То есть не только производить электричество, но и готовить новое топливо из того, что уже свое отработало, выгружается из активной зоны реактора и по специальной технологии восстанавливается - проходит "рефабрикацию".

А сам по себе реактор БРЕСТ-ОД-300 создается "для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле". А в более широком плане - для проверки и подтверждения "основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются".

По словам руководителя отраслевого Научно-технического совета академика РАН Георгия Рыкованова, в рамках проекта "Прорыв" предполагается создание быстрого реактора со свинцовым теплоносителем. И, что не менее важно - определение, сравнительная оценка его экономических показателей. Параллельно ведутся работы по модернизации хорошо себя зарекомендовавшего водо-водяного реактора на тепловых нейтронах ВВЭР-1000. А все вместе укладывается в стратегию развития двухкомпонентной ядерной энергетики, где "тепловые" и "быстрые" реакторы не противостоят, а взаимно дополняют друг друга. В результате в топливный цикл вовлекается уран-238 и появляется перспектива, если не полного решения проблемы ОЯТ, то, по крайней мере, заметного снижения объемов высокоактивных отходов.

В ответ за известие о выдаче лицензии первые лица "Прорыва" заявляют, что практические работы на площадке Сибирского химкомбината, включая заливку бетона в фундамент нового энергоблока, могут начаться уже через месяц - в марте 2021 года. А пуск его, первоначально намеченный на 2026 год, сейчас прогнозируют не ранее 2029-го.