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11.02.2021 12:21
Рубрика: Культура

Видео: Новосибирский Левша создал миниатюрную копию картины Вермеера

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создал самую маленькую копию знаменитой картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой".

Фото: из личного архива Анатолия Коненко
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Как рассказал в соцсети "ВКонтакте" автор миниатюрного шедевра, несмотря на размеры "полотна", работа над ним продолжалась целых полтора месяца.

Столь длительный период изготовления объясняется и особенно кропотливой работой, и тем, что художнику приходилось ждать около трех дней, пока подсохнут краски каждого слоя. Само изображение выполнено масляными красками, оклад же сделан из золота.

Владимир Анискин уточнил, что произведение искусства размером 14 на 11,5 миллиметра уже продано, однако отказался называть стоимость уникальной картины. Теперь новосибирский Левша намерен создать целую серию еле различимых невооруженным глазом копий картин известных художников.

Пока же любой желающий может посмотреть, как создавалась картина. Микроминиатюрист выложил минутный ролик, в котором показан процесс, занявший полтора месяца.

Справка "РГ"

Картину Вермеера иногда называют "Северной Моной Лизой". Шедевр не был датирован, но искусствоведы считают, что он был создан около 1665 года. "Девушка с жемчужной сережкой" хранит в себе немало тайн: неизвестно ни имени изображенной натурщицы, ни кто был заказчиком картины, ни даже была ли она вообще выполнена на заказ. Так, по одной из версий, художник изобразил на холсте собственную дочь.

Кроме того, лишь около года назад ученые гаагского музея Маурицхейс, где хранится шедевр, опубликовали результаты исследований, согласно которым изначальным фоном на картине служила зеленая штора, однако с течением времени и под действием физико-химических изменений она перестала быть видимой и картина стала такой, какой мы знаем ее сегодня.

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