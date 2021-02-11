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11.02.2021 18:02

Гендиректор "Россети Северный Кавказ" рассказал об установке "умных счетчиков" в СКФО

Генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов в ходе рабочей поездки по Ставропольскому краю посетил завод "Энергомера" в городе Невинномысске. Интеллектуальные приборы учета данного производителя "Россети Северный Кавказ" устанавливают в республиках СКФО, реализуя комплексную программу снижения потерь электроэнергии.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

В настоящее время почти семь тысяч уже установлено в городе Аргун Чеченской Республики. Еще 38 тысяч приборов будет смонтировано в Грозном и 12 тысяч - в Гудермесе. В Северной Осетии энергетики установят 13 тысяч точек учета системы "Энергомера".

Кроме того, между компанией и заводом действует энергосервисный контракт, направленный на снижение потерь в электрических сетях отдельных населенных пунктов Ставрополья. В крае установят 6,5 тысячи "умных счетчиков". Руководитель завода Виктория Курсикова познакомила представителей "Россети Северный Кавказ" с процессом производства интеллектуальных приборов учета, которые уже используются компанией, а также с образцами новой продукции.

Виталий Иванов, отмечая преимущества продемонстрированных разработок, отметил, что интеллектуальная система учета должна развиваться прежде всего в интересах потребителей и с учетом современных требований отрасли.

"Важно, чтобы интеллектуальная система учета позволяла не только контролировать и передавать показания, но и качественно анализировать расход электроэнергии. Идеология нашей компании - идти навстречу потребителю и предугадывать то, что будет создавать преимущества для каждого человека в вопросах энергопотребления и повышения надежности энергоснабжения. Именно поэтому актуальна разработка новой платформы для проведения оперативного анализа данных, получаемых на основе показателей прибора учета. Это в том числе позволит существенно сократить время устранения аварий на энергообъектах при возникновении нештатных ситуаций и ощутимо повысить надежность энергоснабжения жителей", - подчеркнул Виталий Иванов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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