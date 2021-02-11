На развитие промышленности 25 регионов получат 1 миллиард рублей

Определены регионы-получатели Единой региональной субсидии, чьи программы развития промышленности получат дополнительное финансирование в этом году. Один миллиард рублей, заложенный на эти цели в бюджете, будет распределен между 25 регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Всего субсидии получат 25 регионов. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, - Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Всего в бюджете на этот год заложен 1 млрд рублей для финансирования в рамках Единой региональной субсидии. Если механизм окажется востребован, то в последующие годы общая сумма может быть увеличена", - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что Карачаево-Черкесская Республика получит 70 млн рублей, Республика Бурятия - 65 млн рублей, Чувашия - 61 млн рублей, Ставропольский край - 57 млн рублей, Коми - также почти 57 млн рублей, Республика Крым и Курская область - по 50 млн рублей.

Как пояснили в министерстве, за счет этих средств, бюджеты регионов получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре; произвести выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга; приобрести новое оборудование, а также докапитализировать региональные Фонды развития промышленности (ФРП).