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11.02.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

Глава Ставрополья: Подмена тел младенцев на кукол оказалась выдумкой

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае стали известны обстоятельства загадочной истории вокруг подмены двух новорожденных детскими куклами. Первым обнаружил обман отец младенцев.

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Видео, записанное Даудом Даудовым, ранее появилось в социальных сетях. На нем мужчина рассказывает, что его жена со 2 на 3 февраля в перинатальном центре Ставрополя родила двух близнецов. Сначала все было хорошо, но в один из дней роженице заявили, что ее дети скончались.

Разбитый горем отец во время траурной процессии в Дагестане заподозрил неладное и решил проверить, что скрывается в ритуальных саванах. А там вместо детских тел оказались куклы.

- Здесь куклы, здесь натуральные куклы. Значит мои дети живы, получается? - задается вопросом автор видео Даудов.

Вскоре на запись отреагировали в Ставропольском крае. Так губернатор Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram.

Фото: vesti.ru
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"Кроме сочувствия, первая реакция - желание полностью разобраться. Уже получено обращение от правоохранительных органов из Республики Дагестан по этому поводу с указанием данных роженицы. Мы проверили все базы - такая женщина к нам не поступала", - написал глава края.

Он также добавил, что в перинатальном центре уже давно не было случаев мертворождений и гибели младенцев. А двойных и вовсе никогда.

В минздраве Ставрополье также опровергли эту информацию. Там заявили, что шокирующий рассказ жителя республики не подтвердился. А вскоре выяснилось, что женщина обманула мужа и родственников. В объяснительной, опубликованной в Instagram Владимира Владимирова, сказано, что, увидев, как обрадовался ее муж, когда она сообщила о своей беременности, решила и дальше его обманывать. А когда подошел срок, поехала в Ставрополь якобы на роды. Здесь, живя на съемной квартире, она рассказала родственникам, что успешно родила двойню, но вскоре те скончались. Потом купила куклы в магазине детских товаров и уже их отвезла домой под видом тел младенцев.

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