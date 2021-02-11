Юлдус Бахтиозина: Принципиально не искала деньги на свой фильм

В конкурсную программу "Форум" Берлинского кинофестиваля-2021 вошел игровой полнометражный фильм "Дочь рыбака", сняла который петербургская художница Юлдус Бахтиозина. А буквально за день до этого известия в киноцентре "Ленфильм" состоялся специальный показ этой картины. Корреспонденту "РГ" автор рассказала, что задумала снять "уютное, позитивное кино, в которое захотелось бы укутаться" и почему свое творчество называет "татарское барокко".

Представляя свою работу, вы сказали: "Мой посыл - донести до зрителя радость и состояние праздника. Как мне кажется, это основная задача кинематографа". А вам какие фильмы доставляют радость, какие жанры близки?

Юлдус Бахтиозина: Я люблю разное кино. Когда создавала свой фильм, вдохновлялась советским сказочным кинематографом (сказки Роу, на которых выросла), а также творчеством Балабанова. Люблю фильмы, к которым можно возвращаться, пересматривать их, находить что-то новое. Например, я много раз возвращалась к фильму "Покровские ворота".

Честно говоря, думала, что услышу от вас: "фильмы Ренаты Литвиновой".

Юлдус Бахтиозина: Многие так думают. Я очень люблю ее фильмы, в частности, "Богиня: как я полюбила". В моем "списке" также фильмы Тайки Вайтити, Уэса Андерсона, Тарантино.

Я понимаю, что сейчас меня будут сравнивать с разными режиссерами - и с Параджановым, и с Хамдамовым, с их стилистикой. Это удел молодых художников. Надо снять несколько фильмов, чтобы доказать: это именно мой почерк, стиль.

У каждого свои методы. Я люблю "неправильных" людей, использую неправильные формы, меня влечет асимметрия, мне интересны сложные истории. Работаю с моделями, артистами, обладающими нестандартной внешностью. Геометрически точные, пропорциональные вещи, модели, кадры - это скучно. Свое творчество называю "татарское барокко". Я наполовину татарка, а барокко - жемчужина неправильной формы.

Жанр вашей картины в интернете определяют так: фэнтези, приключения, драма, комедия. Через запятую. А вы как считаете?

Юлдус Бахтиозина: Это сказочная сатира. Мой фильм можно смотреть и по горизонтальной плоскости. По заложенным в нем метафорам. По цитатам из истории кино, искусства. Там есть несколько культурных пластов развития нашей страны. Надеюсь, что после просмотра каждый начнет искать в себе степень своей "царевности" и кайфовать от своего собственного жизненного сюжета.

Авторские фильмы однозначно "кино не для всех". На какого зрителя рассчитываете вы?

Юлдус Бахтиозина: Я понимала, что сниму что-то "фестивальное". Была задача - снять доброе, хорошее кино, которое нравится мне, такое, в которое захотелось бы укутаться, завернуться. Уютное, позитивное. Не просто комедию, а содержащее много мифологем, метафор. Тут изучение русской культуры, нашего фольклора, истории нашей страны. Решила объединить славянскую Русь, петровскую эпоху и советскую эстетику, и 90-е, нулевые, и современность… И создать продукт (я не стесняюсь этого слова), который был бы понятен современной молодежи, вызвал интерес. Мы ненавязчиво говорим о том, что в России живут разные народности, много этнических групп, и мы едины. И важно гордиться своей Родиной. Все мы родом из детства. Мое поколение (мне 34 года) росло на русских народных сказках, родители читали их нам, сейчас же дети растут на диснеевских мультиках.

Некоторые критики назвали наш фильм "женским кино". Но его смотрят и мужчины, они более ярко реагируют на юмор, задают вопросы после просмотра. А женщины больше реагируют на визуал.

Была задумана короткометражка?

Юлдус Бахтиозина: Написав историю, я, по неопытности, решила, что это короткий метр. Что логично для новичка, дебютанта. Собрала команду. Уже после первой смены стало понятно, что это не короткометражка. По природе я максималист.

Вы все делали сами: автор сценария, художник по костюмам, оператор, режиссер, продюсер. Еще и роль сыграли.

Юлдус Бахтиозина: Еще и монтировала фильм сама. Почему так много взяла на себя? В тот момент рядом со мной, начинающим режиссером, не было людей, которые захотели бы окунуться в эту работу, заболеть моей идеей. Понимала, что только сама смогу сделать все так, как мне это нужно. Не из-за амбиций. С удовольствием отдала бы камеру опытному оператору, монтаж - доверила бы профессионалу.

Да, все делала сама. Мне было интересно и важно пройти весь этот путь, от и до, как школу, получить опыт. Ведь я самоучка в киноиндустрии. Фильм сняла на свои деньги. Не было никакой финансовой поддержки - ни от фондов, ни от частных спонсоров. И не стесняюсь говорить об этом. К слову, это может быть примером, мотивацией для молодых художников, режиссеров, для тех, кто сетует о том, что нет денег на съемки кино. Я никогда ни от кого не зависела, принципиально не искала деньги на свой фильм, хотела сделать его сама. Конечно, это тяжело - сделать полнометражную картину на таком энтузиазме. Своим студентам (я провожу различные курсы - это могут быть молодые люди от певцов до мастеров татуировки) я все время говорю: художник сегодня - не человек с протянутой рукой, он должен ценить свой труд, который должен быть достойно оплачен, не надо стесняться этого.

Дорогое кино, получается. Одних только роскошных костюмов и кокошников там сколько!

Юлдус Бахтиозина: Большую часть костюмов шила я. Мне помогали пять ассистентов. Кокошники главных героинь - моя работа, а также в фильме шесть кокошников моего друга Юханна Никадимуса. Я училась в школе церковной вышивки и использую старинную технику. Создаю кокошники, которых не существовало в истории, дизайнерские (хотя и не люблю это слово), а Юханн делает исторические реплики. На один кокошник у меня уходило примерно полтора месяца. Вышивка - очень скрупулезный процесс. Параллельно совмещала кастинги артистов, переговоры с операторским цехом, выбор локаций…

Обувь (составная часть костюма), ювелирные изделия, грилзы (украшения для зубов) - от известных петербургских брендов.

Сегодня я мечтаю о второй картине, и множество функций делегировала бы с удовольствием. Хрупкая женская организация страдает, когда ты так много на себя берешь. Я была бы счастлива сидеть в режиссерском кресле, смотреть на экран и говорить: "Снято!" Хотя, с другой стороны, кто знает лучше тебя самого, как воплотить свою идею, как надо все сделать? Поэтому я и свисаю сверху во всех своих художественных проектах.