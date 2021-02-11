Санкт-Петербург получит от правительства средства на два детсада

Санкт-Петербург получит средства из резервного фонда правительства на два детских сада. Один, на 110 мест, расположен в самом городе, другой, на 415 мест, - в поселке Шушары. Проект распоряжения включен в повестку заседания, которое пройдет в пятницу.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился за помощью в ходе рабочего визита в город премьер-министра Михаила Мишустина в декабре прошлого года. Глава правительства пообещал предоставить необходимые средства - более 700 миллионов рублей.

"Думаю, что мы этот вопрос решим, - заявил тогда Мишустин. - Вообще, очень важно, чтобы молодые семьи, когда они выбирают место жительства, были обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой: и детский сад, и школы, и поликлиники".