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11.02.2021 22:41
Рубрика: Власть

Санкт-Петербург получит от правительства средства на два детсада

Текст: Владимир Кузьмин

Санкт-Петербург получит средства из резервного фонда правительства на два детских сада. Один, на 110 мест, расположен в самом городе, другой, на 415 мест, - в поселке Шушары. Проект распоряжения включен в повестку заседания, которое пройдет в пятницу.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился за помощью в ходе рабочего визита в город премьер-министра Михаила Мишустина в декабре прошлого года. Глава правительства пообещал предоставить необходимые средства - более 700 миллионов рублей.

"Думаю, что мы этот вопрос решим, - заявил тогда Мишустин. - Вообще, очень важно, чтобы молодые семьи, когда они выбирают место жительства, были обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой: и детский сад, и школы, и поликлиники".

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