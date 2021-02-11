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11.02.2021 20:18
Рубрика: Общество

Я могу! Пусть меня научат

Особых детей в регионах обучают востребованным профессиям
Текст: Антон Валагин (Воронеж) , Олег Корякин (Казань) , Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья - особая боль родителей. Что будет с ними дальше, чем они станут заниматься, как смогут зарабатывать на жизнь? Корреспонденты "РГ" выяснили, как в регионах помогают решать эти проблемы.
В Петрозаводском педколледже ребят обучают по направлению "Исполнитель художественно-оформительских работ". Фото: Светлана Цыганкова В Петрозаводском педколледже ребят обучают по направлению "Исполнитель художественно-оформительских работ". Фото: Светлана Цыганкова
В Петрозаводском педколледже ребят обучают по направлению "Исполнитель художественно-оформительских работ". Фото: Светлана Цыганкова

В Вологодской области, к примеру, в нынешнем учебном году в колледжах и техникумах увеличили число бюджетных мест для особых студентов - ребят с ограниченными возможностями здоровья. Теперь их 7060. Специальности и профессия разнообразные: IT-сфера, коммерция, управление транспортом и логистика, дизайнерские направления, сфера обслуживания, прикладное искусство, деревопереработка...

Фото: istock
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян

Обучают ребят и с различными формами умственной отсталости в инклюзивных группах 13 колледжей и техникумов по 11 программам: кружевница, маляр, садовник, столяр, швея, цветовод и другие. Это короткие программы, в группах не более 15 человек. Например, для колледжа технологии и дизайна приобрели более 150 единиц разного оборудования, оснастили кабинеты для ребят с нарушениями органов движения, слуха, зрения. Кстати, в региональном правительстве планируют трудоустроить половину всех инвалидов соответствующего возраста. Служба занятости оказывает им госуслугу - сопровождение при приеме и адаптация на рабочем месте.

Подобная практика складывается и в Воронежской области. Третьекурсник воронежского промышленно-гуманитарного колледжа Роман Матвеев учится на программиста, уже устроился на работу по специальности (адаптирует учебные курсы в своем колледже) и пишет мобильные приложения для "Яндекса". Роман слеп от рождения.

- Он очень целеустремленный. Когда мы первый раз встретились, Роман сказал: для незрячего одна работа - массаж, а мне интересны компьютеры, хочу быть программистом, - рассказала заместитель директора колледжа Яна Боровикова.

В Вологодской области увеличили число бюджетных мест для особых студентов. Теперь их 7060

В тамбовском техникуме отраслевых технологий готовы обучить ремеслу любых детей, даже самых сложных. Для детей с ментальными отклонениями есть творческая специальность - изготовление художественных изделий из бересты.

Работа тяжелая, зато успехи учеников - большая радость для педагогов. Катя Бармин победила на профессиональном конкурсе "Абилимпикс", признана лучшей в стране портнихой и без труда нашла себе работу в модном ателье. Талантливый во многих отношениях, в том числе в спорте, Иван Копылов выучился на штукатура, трудится вместе с родителями в семейной бригаде и исполнил свою мечту - заработал на машину.

К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8% российских школ

В Татарстане для инклюзивного обучения созданы практически все условия: доступная среда, специально подготовленные педагоги, методическая база. Разумеется, при выборе будущей профессии учитываются особенности заболевания. Так, незрячие учатся в медицинских и музыкальных училищах. А глухие и слабослышащие - в торгово-экономическом, авиационном, строительном колледжах. Спектр специальностей, которые могут получить ребята с ОВЗ весьма широк. От повара и сварщика до дизайнера и визажиста.

Помимо этого, в Казани на базе Городского центра образования действует инклюзивный проект "Артель. Территория профессионального самоопределения для людей с инвалидностью". Это бесплатные курсы, позволяющие получить профессию и сразу же начать зарабатывать ей на жизни.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама СЗФО Вологодская область ЦФО Воронежская область ЦФО Тамбовская область Тамбов ПФО Татарстан

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