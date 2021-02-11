УЕФА изучает готовность арены в Санкт-Петербурге к чемпионату Европы

В Санкт-Петербург прибыла комиссия, состоящая из представителей УЕФА. Это ее последний визит в город на Неве перед чемпионатом Европы.

Подобные вояжи - обычное дело в преддверии старта крупных турниров. Помнится, как перед чемпионатом мира в России различные функционеры ФИФА неоднократно посещали страну, чтобы ознакомиться с инфраструктурой, логистикой и прочими вещами, имеющими огромное значение при проведении таких форумов.

По словам председателя российского оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, за время пандемии стадион на Крестовском острове, который примет четыре матча грядущего турнира, готов к приему гостей.

- У нас как был прекрасно готов стадион и город, так все и осталось. Но в рамках последних приготовлений надо посмотреть, есть ли серые зоны, может быть, какому-то аспекту уделено слишком мало внимания или, наоборот, слишком много, - приводит слова Сорокина телеканал "Россия 24".

Напомним: чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет теперь с 11 июня по 11 июля. Турнир примут 12 европейских городов. Помимо Санкт-Петербурга в их число попали: Лондон, Мюнхен, Копенгаген, Баку, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт, Дублин, Рим и Бухарест. Стадион "Зенита" примет три матча группового этапа, в том числе две встречи с участием сборной России, и один четвертьфинал.

Тем временем на фоне непрекращающихся разговоров о создании нового клубного турнира, в котором будут участвовать только гранды (Суперлига), в УЕФА в очередной раз задумались об изменении формата Лиги чемпионов.

Сразу отметим, что ФИФА, УЕФА и еще пять других континентальных конфедераций достаточно четко обозначили свою позицию: они не признают Суперлигу. Следовательно, все клубы и футболисты, которые сыграют в ней, автоматически лишатся права участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

Теперь что касается предполагаемой реформы Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2024/25 УЕФА хочет увеличить количество команд с 32 до 36. Обсуждался вариант проведения "финала восьми", как это было в прошлом году.

Из-за расширения соответственно изменится и схема проведения группового этапа. На данный момент рассматриваются две опции. Одна из них - расширение групп до шести клубов. Это означает, что каждая команда проведет десять матчей. Однако, судя по данным ведущих зарубежных СМИ, УЕФА склоняется к другому варианту.

Лигу чемпионов намерены перевести на так называемую "швейцарскую систему": отменить группы как таковые, вместо этого клубы будут играть по десять матчей (пять дома и пять в гостях) с соперниками, которых выберет многоступенчатая жеребьевка.

Общий принцип следующий: 36 команд играют круговой турнир, но встречаются не каждый с каждым, как сейчас, а проводят по десять матчей - с оппонентами с похожими результатами. В первом туре пары составляются либо слепой жеребьевкой, либо по рейтингу (сильные против слабых), затем победителям подбираются соперники из числа победителей, проигравшим - из проигравших, сыгравшим вничью - из сыгравших вничью. И так десять туров - на каждом этапе клубам достается оппонент с аналогичными или схожими показателями. Дважды одна и та же команда попасться не может. Все результаты заносятся в общую таблицу, 16 сильнейших выходят в плей-офф.

Швейцарскую систему часто используют в шахматных турнирах - она позволяет сократить количество игр, при этом обеспечивает большее количество матчей среди равных соперников. При этой схеме топ-клубы будут чаще встречаться с грандами уже в групповом этапе.