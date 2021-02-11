В Архангельске моряка обвинили в подделке документов и взятках

В Архангельске 48-летнего помощника капитана промыслового судна и его знакомую задержали за получение взяток.

Как сообщила транспортная полиция СЗФО, пара получала от моряков денежные вознаграждения, за которые вносила в их медицинские карты и международные сертификаты ложные сведения о прохождении профосмотра.

По данным следствия, помощник капитана тщательно изучил, как составляются документы после прохождения официальной медицинской комиссии. Затем он сообщил морякам, что может за деньги оформить необходимые документы через своих знакомых врачей.

На самом деле сведения в медкарты вписывали не медработники, а сам помощник капитана с подругой.

Стоимость незаконных услуг составляла от пяти до десяти тысяч рублей. Ими воспользовались восемь моряков в возрасте 45-55 лет. Преступная схема работала на протяжении четырех лет. Ее выявила транспортная полиция совместно с региональным управлением ФСБ.

Уголовные дела возбуждены не только в отношении пары, подделывавшей документы, но и на моряков, которые давали взятки.