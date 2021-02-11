В Гидрометцентре спрогнозировали холодный март в России

Холодный март ожидается в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, а также на юге европейской территории - в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Из дальневосточных регионов в зоне холода в марте может оказаться Камчатка. Во всех остальных регионах Дальнего Востока март будет теплым. Выше нормы температура в первый месяц весны будет практически на всей территории Сибири.

На Урале температура в марте ожидается в пределах нормы. Также весна вряд ли будет теплой и ранней в столичном регионе. Как рассказала Паршина, среднемесячная температура в Москве в марте - минус 2,2 градуса. "Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры", - уточняет синоптик.

Обычно в марте в столичном регионе по ночам ноль-минус 5 градусов, а днем - плюс 1-6 градусов. При похолоданиях температура может опускаться до минус 10-15 градусов по ночам. А днем не повышаться выше 3 тепла.

Самая низкая температура в марте в Москве была 4 марта 1913 года. Тогда на улице стоял лютый мороз - минус 32 градуса. А наиболее теплый день в марте Гидрометцентр зафиксировал совсем недавно - в 2014-м: 25 марта, когда воздух прогрелся до плюс 19,7 градуса.

Март - самый "засушливый" месяц в году. Осадков выпадает совсем немного. В Москве это 34 мм. На северо-западе европейской территории (в Ленинградской, Псковской и Новосибирской областях), а также в Тверской области, в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири, в Ханты-Мансийском округе, в Забайкалье и на юге Иркутской области, на востоке Чукотки осадков может выпасть в этом марте много. А меньше обычного ожидается осадков в Красноярском крае, на востоке и севере Якутии, в Хабаровском крае и Амурской области. На остальной территории осадки в пределах нормы, в том числе и в Москве. Один из самых снежных мартов был в Москве в 2013 году - тогда высота сугробов достигала почти 80 сантиметров.