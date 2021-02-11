В калининградские школы поступили сообщения о минировании

В ряд школ Калининграда поступили сообщения с угрозой минирования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

- В настоящее время правоохранителями проводится комплекс проверочных мероприятий, - отметил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

Количество "заминированных" школ не уточняется. Очевидцы сообщают об эвакуации из нескольких школ областного центра учеников и сотрудников и выкладывают в соцсети фото и видео, где запечатлены сотрудники полиции и спецтранспорт возле учебных заведений.