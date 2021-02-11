В квартире умершего петербуржца нашли арсенал оружия

В Северной столице в квартире умершего пенсионера были обнаружены гранаты, запас пороха, а также ружье.

Как сообщает Управление Росгврадии по Санкт-Петербургу, в ведомство обратились родственники мужчины. Они рассказали, что их близкий скончался. Разбирая вещи в квартире, родственники обнаружили оружие. За боеприпасами приехала группа разминирования ОМОН. Взрывотехники установили, что оружие боевое. Например, обнаруженные гранаты изготовлены в Германии в годы Великой Отечественной войны.

Гранаты и порох с осторожно вывезли на полигон и уничтожили, а вот ружье осталось у наследников: пенсионер владел им на законных основаниях.