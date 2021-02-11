В Ленинградской области разработан новый туристический маршрут по местам, связанным с жизнью Петра Первого. На теплоходе можно посетить Шлиссельбург, Новую и Старую Ладогу, а конечной точкой путешествия станет город Лодейное Поле.

Как рассказали в правительстве Ленинградской области, маршрут "Путь Петра Великого" стартует из Санкт-Петербурга, проходит по реке Неве и через Ладожское озеро попадает в реку Свирь.

- В городах-остановках путешественники посетят крепость "Орешек", побывают на Ладожских (Петровских) каналах, в многочисленных монастырях, музеях и на месте спуска первого корабля Балтийского флота знаменитого фрегата "Штандарт", - уточнили авторы маршрута.

Отметим, что Ленинградская область активно развивает водные маршруты, для чего строит новые причалы в населенных пунктах, представляющих интерес для туризма. Одновременно в пунктах притяжения появляются новые музеи, реставрируются памятники и объекты культурного наследия. Так, в 2022 году в одном из купеческих особняков Новой Ладоги будет открыта экспозиция, которая расскажет об истории поселения, а недавно там же начал работу музей, посвященный генералиссимусу Александру Суворову. Кроме того там создадут уличную экспозицию, где маленькие посетители смогут тренироваться согласно требованиям суворовского "Полкового учреждения", разработанного в бытность Суворова командиром Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге.