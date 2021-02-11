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11.02.2021 20:37
Рубрика: Экономика

Вслед за Петром

На карте теплоходных маршрутов появилось новое направление
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
В Ленинградской области разработан новый туристический маршрут по местам, связанным с жизнью Петра Первого. На теплоходе можно посетить Шлиссельбург, Новую и Старую Ладогу, а конечной точкой путешествия станет город Лодейное Поле.

Как рассказали в правительстве Ленинградской области, маршрут "Путь Петра Великого" стартует из Санкт-Петербурга, проходит по реке Неве и через Ладожское озеро попадает в реку Свирь.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- В городах-остановках путешественники посетят крепость "Орешек", побывают на Ладожских (Петровских) каналах, в многочисленных монастырях, музеях и на месте спуска первого корабля Балтийского флота знаменитого фрегата "Штандарт", - уточнили авторы маршрута.

Отметим, что Ленинградская область активно развивает водные маршруты, для чего строит новые причалы в населенных пунктах, представляющих интерес для туризма. Одновременно в пунктах притяжения появляются новые музеи, реставрируются памятники и объекты культурного наследия. Так, в 2022 году в одном из купеческих особняков Новой Ладоги будет открыта экспозиция, которая расскажет об истории поселения, а недавно там же начал работу музей, посвященный генералиссимусу Александру Суворову. Кроме того там создадут уличную экспозицию, где маленькие посетители смогут тренироваться согласно требованиям суворовского "Полкового учреждения", разработанного в бытность Суворова командиром Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге.

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