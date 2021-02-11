В Петербурге из Зоологического института украли ценные черепа животных

Петербургская полиция проверяет обстоятельства пропажи черепов ценных животных из научной лаборатории Зоологического института РАН. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с заявлением о краже обратился и. о. директора научного института.

- В неустановленный период 2020 года из лаборатории учреждения на Университетской набережной было совершено хищение черепов дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность, - рассказал он полиции. - Всего похитили около 50 черепов на сумму около 3,5 миллионов рублей.

Решается вопрос о о возбуждении уголовного дела.