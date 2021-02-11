В Петербурге учителя ОБЖ заподозрили в домогательствах к школьницам

Следственный комитет Петербурга начал проверку в связи с сообщениями о домогательствах учителя ОБЖ гимназии к школьницам.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В администрации Приморского района "РГ" рассказали, что в данный момент отдел образования проводит собственную проверку. Сам педагог накануне подал заявление об увольнении.

Но, как уточнили в администрации, в первую очередь устанавливается, имели ли место домогательства к ученицам. Если педагог действительно проявлял к школьницам сексуальный интерес, то будет выясняться, сообщали ли об этом девушки администрации учебного заведения и какова была реакция школы.