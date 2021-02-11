В Петрозаводском музее нашли свой способ помогать художникам

Музей изобразительных искусств Карелии объявил проект "Усынови картину". Каждый желающий может выбрать полотно и оплатить его оформление в раму.

Для "усыновления" предлагаются работы известного карельского художника, мастера акварели Александра Харитонова. Позже их представят на выставке, посвященной памяти живописца. Но предлагаются и другие работы отечественных художников.

Такие акции в музее уже не первый год. В них участвуют и медики, и МЧС, учреждения, и бизнесмены, и не только петрозаводские. Директору музея-заповедника "Кижи" Елене Богдановой приглянулся "Субботний день" карельского художника Бориса Поморцева, написанный в 1961 году. Картину Бориса Шаманова "Дождливый день. Шиповник" "усыновил" музейно-образовательный центр "Школа-Музей-Культура" из Новокуйбышевска Самарской области. А вот картину Олега Лебедева "Прогулка" решили поддержать бывшие одноклассники спустя полвека после окончания школы. Увидели картину на сайте музея, собрали деньги, изготовили раму.

С помощью благотворителей оделись в рамы несколько работ известного художника Бориса Смирнова-Русецкого. Борис Алексеевич был кандидатом технических наук и входил в группу художников-космистов "Амаравелла". Вернулись в новых рамах в экспозицию "Весна. Деревня Валентиновка" Алексея Ткачева и "Автопортрет" Михаила Цыбасова.

В фондах музея более 17 тысяч картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства. Художники - люди небогатые, не всем по средствам достойные рамы - в среднем на них уходит от 4 до 7 тысяч рублей.

Картины в экспозиции будут сопровождаться персональными указателями с именами "усыновителей".

Кстати

Если дело о заказе рамы для картины шло в XVII - XIX веках, то за ценой заказчики не стояли. Рама рассматривалась как драгоценное и важное дополнение к произведению, над которым работали точно так же, как над барельефом или живописным полотном. Скажем, в Эрмитаже хранятся гравюры с проектами рам для картин с изображениями королевской охоты, сделанными во Франции в первой половине XVIII века. Эскизы Жюста-Ореля Мейссонье сделаны с изяществом века рококо.

Корона короля-солнце наверху с веткой лавра, символизирующей славу, и голова оленя в качестве добычи внизу вкупе с раковинами и рокайльными завитками не оставляла сомнений в том, кто должен стать главным героем картины и какой ожидается сюжет. Словом, рама работала как театральный занавес и чуть-чуть как афиша.

Еще раньше она вполне могла выполнять роль …титров в немом фильме. В Эрмитаже хранится картина XV века "Христос на Страшном суде с предстоящими Марией и Иоанном Крестителем" неизвестного немецкого автора. Образец поздней готики, она похожа на икону и впечатляет ранами Христа, пламенеющими, как и его одежды, наброшенные прямо на голое тело. А внизу по раме картины готическими буквами: "Тот, кто избран в совет, тот остерегайся, дабы не потерять себя (свою душу) и да будут перед ним равны бедный и богатый, чужой и друг, тогда будет он судить, не впадая в грех". Картины на тему "Страшного суда", украшавшие залы, где шли судебные заседания, напоминали судьям о том, что Страшный суд не только для грешников, предстоящих перед ними.

Многие художники в XIX веке продумывали раму к своей картине столь же тщательно, как само произведение. Так, Врубель, набрасывая эскиз своего "Демона поверженного", сразу представлял и обрамление картины - в светлом бархате с розоватым отливом. Раму восстановили к выставке в Третьяковской галерее 2014 года "Драгоценная оправа. Рама и картина. Диалоги", где рама стала равноправным героем выставки.

Неудивительно, что реставрация старинных рам - одно из важнейших дел музеев во всем мире. Скажем, на сайте Национальной галереи США сообщается, что отдел реставрации рам был создан в музее одним из первых.

У нас не так давно мастера Третьяковской галереи восстановили оригинальные рамы картин Василия Верещагина "Перед атакой. Под Плевной" и "После атаки. Перевязочный пункт под Плевной" (1881). Верещагин, который продумывал как сценограф пространство своих выставок, рамы к картинам заказывал в известных мастерских. Под каждую серию делались специальные рамы.

Так, рамы для туркестанской серии были изготовлены в парижской мастерской Л. Лути, для индийской серии - в мастерской П. Омбера, над обрамлением произведений верхневолжского цикла работали ростовские резчики во главе с мастером М.Д. Левозоровым. Мало того, художник включал свои "реплики" в рамы работ туркестанской и балканской серий. Такие надписи поясняли сюжет для зрителей.

Так что рама, которая вроде бы должна служить границей между картиной и миром, оказывалась частью картины.

Подготовил Иван Владимиров