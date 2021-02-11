В России стартует пилотный проект по контролю над лесом из космоса

В нынешнем году в двух российских регионах пройдет эксперимент по осуществлению федерального государственного лесного надзора в сфере оборота древесины и противодействию ее нелегальной заготовке. Об этом сообщает Рослесинфорг.

Цель эксперимента - изменить принципы организации государственного лесного надзора. В Архангельской и Иркутской областях выбран ряд лесничеств, где специалисты Рослесинфорга будут выявлять нарушения лесного законодательства из космоса. Для этого расширена площадь непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов на землях лесного фонда этих регионов. По Архангельской области увеличение составило почти 270%, по Иркутской области - 120%.

Пилотный проект стал возможен после вступления в силу в начале года изменений в лесном законодательстве. Новый закон предписывает централизовать существующий контроль за соблюдением лесного законодательства - государственный лесной надзор. Для этого на уровне региона вводится новая должность главного федерального государственного лесного инспектора. Он будет наделен дополнительными полномочиями по контролю и надзору. Под особый контроль попадут прослеживаемость происхождения древесины, ее перевозка и экспорт, предоставление участков в пользование, случаи самовольного занятия лесных участков, а также воспроизводство лесов с учетом компенсационного лесовосстановления.

При этом региональные лесные инспекторы, как и прежде, будут проверять, как используют леса, и следить за порядком. Поэтому численность этих сотрудников будет увеличена. Тренд на расширение штата наметился еще в прошлом году. Если в 2019 году лес оберегали 20 866 человек, то в прошлом году прибавились еще 602 "лесных охранника".

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, усилится материально-техническое оснащение сотрудников лесной охраны. Они смогут использовать беспилотные летательные аппараты, материалы дистанционного зондирования Земли, фото- и видеофиксации, анализировать информацию о лесопользовании с помощью доступа к данным различных государственных информационных систем. "Это позволит значительно снизить ущерб от незаконных рубок и других лесонарушений, которые достигают в год несколько десятков миллиардов рублей", - считает вице-премьер. Это позволит в разы эффективнее вести лесное хозяйство и более рационально использовать лесные ресурсы. Для отрасли это станет мощным прорывом.

В "дорожной карте" по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденной Викторией Абрамченко, обозначена проблема недостаточной эффективности выявления незаконных рубок и привлечения к ответственности виновных лиц. Именно поэтому Рослесинфорг и Роскосмос развивают сотрудничество в сфере повышения качества, оперативности и увеличения объема съемки с отечественных спутников. Достигнута важная договоренность об организации в рамках эксперимента автоматической передачи данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с орбитальной группировки напрямую в геоинформационные системы Рослесинфорга. Это обеспечит ведомство непрерывным потоком оперативных данных космической съемки лесных территорий России. Поступающие с орбиты данные ДЗЗ будут автоматически обрабатываться при помощи технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей.