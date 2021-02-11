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11.02.2021 12:52
Рубрика: Общество

В Воркуте опровергли использование загрязненного шлака против гололеда

Текст: Вера Черенева

Власти Воркуты проведут повторное исследование противогололедной смеси, которая используется для посыпки городских улиц. Поводом стали сообщения о том, что в смеси якобы нашли мышьяк, цинк, медь и кадмий.

Фото: iStock
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Как сообщили "РГ", смесь безопасна. Улицы Воркуты посыпают песчано-гравийной смесью и золошлаком с котельной поселка Заполярный. Золошлак регулярно проверяется Воркутинским филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми и превышения допустимой концентрации вредных веществ там не выявлялось. Этот золошлак относится к пятому, наименьшему классу опасности. К нему же, например, относят и обычный мусор из офисов.

В мэрии провели собственное расследование и выяснили, что сообщения об опасных отходах появились на основании экспертизы, проведенной в НИИ химии имени Лобачевского в сентябре прошлого года. Образцы были взяты на территории шахты "Воркутинская" в поселке Рудник, также исследовались образцы почвы в 17 километрах от поселка Воргашор.

Но образцы почвы были взяты на исследования до гололеда, а снег в Воркуте выпал только 15 октября. Соответственно, противогололедная смесь никак не могла попасть в образцы. Тем не менее, в образцах был обнаружен свинец, кадмий, цинк, медь, никель и хром. В мэрии это связывают скорее с особенностью воркутинских почв, богатых металлами.

Тем не менее в ближайшее время в Воркуте проведут новую экспертизу золошлака, чтобы окончательно успокоить горожан.

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